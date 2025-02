La tremenda respuesta de Yanina Latorre a los descargos de Mauro Icardi y la China Suárez

La periodista arrancó ironizando: “Soy tan importante que Maurito me contesta. Qué tardecita vamos a tener. Amo que, en lugar de tener sexo, están pendientes de mi”.

Yanina agregó: “Preparen los pochoclos. Tengo varias preguntas. ¿Si miento o invento, por qué pierden su tiempo en dedicarme historietas en su luna de miel? ¿No será que siempre digo la verdad? Por eso, les duele”.

La panelista remarcó: “De Mauro se dijeron barbaridades, mostraron chats, audios de él hablando con las hijas, amenazas, denuncias de violencia. Y de eso jamás contestó. Maurito, hijo, cuando te defendí de las exclusiones del hogar, no te vi agradecerme. Cuando dije que la nipona no te cobra, tampoco. Y te jode la batita. La batita de la que hablo es de ‘Hello Kitty’. Y la que me lo contó, es tu entorno directo. Por privado te mando el chat, porque no vendo fuentes. Yo siempre hablo con fuentes directas”.

Yanina presionó al futbolista: “¿Por qué no hablas de los chats tuyos? ¿Por qué no hablas de todo lo que te acusan? Muchos programas hablando de eso, acusándote de barbaridades y te jode la batita. Lo que te debe haber secado la cabeza la nipona, porque cuando sos honesta y laburante y no te comes el marido de nadie, podés ir por la vida con la frente alta”.

Qué le había escrito Mauro Icardi a Yanina Latorre

El futbolista atacó a la panelista con un mensaje tremendo: “Yani, amooooorrrrr... A ver si empezás a hablar con un poco de data e información cierta. La batita de ‘Hello Kitty’ era rosa. No va solo por esto, hace un tiempo que le venís errando a casi todo lo que hablás de mí y de la 'oriental o nipona' como le decís vos, ya que no la podés nombrar”.

Y agregó: “Dale, amoooor, un poquito más, que vos podés... Estás pareciéndote mucho a una tal Pachi, Gachi, Pochi”.