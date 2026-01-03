sábado 3 de enero 2026

Redes sociales

Wanda Nara y una ironía que podría desatar una guerra con la China Suárez

La empresaria y conductora de MasterChef Celebrity causó mucho revuelo con un “me gusta” en Instagram. Qué pasó.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Wanda Nara, otra vez en el centro de la polémica.

En el universo del Wandagate, nada es casual, y un like puede ser más potente que mil palabras. Esta vez, Wanda Nara volvió a quedar en el centro de la polémica por un gesto digital que muchos leyeron como una provocación directa a Eugenia “la China” Suárez.

Todo se disparó a partir de un posteo de Rusherking, el ex de Eugenia, quien compartió una foto desde Nueva York en Instagram. En la imagen se lo ve relajado, apoyado sobre una vitrina con cosas dulces, vistiendo una de sus clásicas gorras y campera de abrigo, disfrutando del invierno neoyorquino.

Hasta ahí, nada fuera de lo común, salvo por un detalle que no pasó inadvertido. Entre los miles de “me gusta”, apareció uno muy especial: el de Wanda Nara.

image

En la captura del posteo se puede ver claramente: Les gusta a @wanda_nara y otras personas, una frase que reavivó todas las suspicacias.

Para muchos, este gesto no es inocente. En pleno conflicto histórico con la China, y con los antecedentes que unen a ambas por Mauro Icardi, el gesto 2.0 de Wanda al ex de la actriz fue leído como una jugada filosa, sutil pero explosiva.

Fuente: Ciudad

