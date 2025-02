Wanda Nara y Mauro Icardi, ¿otra vez juntos?: mirá que vaticina Yanina Latorre

Yanina Latorre no descartó una reconciliación entre Wanda Nara y Mauro Icardi y dejó a todos sin palabras. A través de sus historias de Instagram, la panelista hizo un juego de preguntas y respuestas con sus seguidores y se refirió a la chance de que la expareja deje atrás sus diferencias y apueste nuevamente al amor.

image.png

La China Suárez e Mauro Icardi se cansaron de Yanina Latorre: su mensaje completo

La China Suárez y Mauro Icardi se hartaron de Yanina Latorre y publicaron un extenso comunicado tras una “mentira” de la panelista. La actriz le reprochó las actitudes que tuvo la “angelita” con ella en los últimos meses y aseguró que la llevará a juicio.

“El nivel de obsesión de esa señora no es normal. Todos los días una mentirita nueva, pero después llama tu abogada al mío para pedirle por favor que arreglemos así no vamos a juicio. Jamás voy a arreglar nada con vos, voy a ir hasta lo último así tenga que esperar”, escribió la ex Casi Ángeles.

image.png

En ese sentido, agregó: “Vos y yo sabemos perfectamente que mi juicio no es solo por hablar de mi vida. Por tu culpa tuve más de un intento de entradera en mi casa con mis tres hijos, te encargaste de mentir con la cifra, repetiste hasta el cansancio mi dirección, el colegio al que iban a ir mis hijos, la cuota...”.

La actriz contraatacó a la panelista de LAM (América) y retrucó: “¿No eras vos la que lloraba en cadena nacional cuando te ‘cuernearon’ pidiendo respeto por tus hijos? Sos la misma que expone a los míos con total libertad y liviandad, repitiendo mentiras de quien te filtra información”.

Antes de terminar su descargo, insistió: “No llamés más a mi abogado pidiéndole por favor que lleguemos a un acuerdo. Nunca, jamás, arreglaría nada con vos”.

“La ‘Nipona’. Dejen de aprovecharse de quien no habla públicamente para desmentir cada cosa que se dice”, cerró la China en su fuerte mensaje contra la esposa de Diego Latorre.