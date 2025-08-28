jueves 28 de agosto 2025

Chimentos

Wanda Nara: ¿un vecino, su nuevo amor?

La empresaria dio a conocer cuál es su vínculo con Martín Migueles, tras los rumores de romance.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image
Ella misma salió a aclarar los tantos tras los rumores que se dieron en los últimos días y dijo cuál es su vínculo con este hombre.

image

Qué dijo Wanda Nara

“No, no tengo novio. Es mi entrenador. No juzgo a la gente que no conozco, así que no tengo nada para decir”, remarcó Wanda en LAM.

Asimismo, la conductora dejó en claro que el amor no está entre sus prioridades: “La verdad que no tengo tiempo de ponerme a conocer a nadie. Estoy trabajando un montón. No conocí a nadie y no tengo ganas”.

“Estoy con mucho trabajo. Ayer grabé un videoclip. Estoy muy cansada, la verdad que no paro un segundo. Y bueno, nada, estoy cumpliendo con mis obligaciones como madre, pero cuando uno trabaja de lo que le gusta, la verdad que lo hago feliz”, finalizó.

