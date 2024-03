Wanda Nara traicionó a L-Gante y se puso del lado de Tamara Báez: Qué pasó

El comunicador detalló: “Alguien de la señal de las tres pelotas me confesó información Top Secret sobre la nueva temporada que se viene después de ‘Gran Hermano’. Wanda está súper entusiasmada con volver a la tele y con este programa. Ella ya dijo que firmó contrato por tres años y quiere a tres famosas si o si para este certamen, una de ellas me ha sorprendido”.

El periodista reveló: “Wanda quiere para este año a su hermana Zaira, a Julieta Poggio, la ex ‘Gran Hermano’ y también a Tamara Báez, la ex de L-Gante. Esos son los 3 pedidos de Wanda al canal”.

image.png Wanda Nara y L-Gante

Y agregó: “Quiero decir también que en un tiempo se harán varios castings de famosos para ‘Masterchef’ y me contaban que Wanda estará tomando decisiones con la selección de participantes, involucrándose muchísimo con el ciclo. El jurado va a ser el mismo de siempre: Germán Martitegui, Damián Betular y Donato de Santis”.

Wanda Nara no tiene paz

La joven fue noticia, días atrás, por las fuertes declaraciones que hizo sobre su primera noche de amor con Mauro Icardi: “Por ese colchón habrán pasado doscientas mujeres, pero después de mí, fue destrucción total. No le sirvió más el colchón. Me acuerdo de los dolores que tenía en el cuerpo al día siguiente porque no estaba acostumbrada a darlo todo. Tomé ibuprofeno cada cuatro horas. Yo creo que, si esa noche no hubiera funcionado, no hubiera pasado todo lo que pasó con nosotros”.

La joven contó que, al día siguiente, después del encuentro íntimo, “fui al Disney Store y le compré un oso de peluche que lo llené con mi perfume. Más tóxica aún: le dejé escrita una carta con la canción ‘Colgado en tus manos’ de Carlos Baute’”.