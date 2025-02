Wanda Nara sorprendió en la mesa de Mirtha Legrand y contaron una fuerte intimidad con L-Gante

La relación entre Wanda Nara y Elián Valenzuela, mejor conocido como L-Gante , continúa siendo uno de los temas más comentados en los medios. A pesar de los escándalos legales que siguen rodeando a la empresaria, especialmente su disputa con Mauro Icardi , su ex pareja y padre de sus dos hijas menores, la conexión con el cantante parece ir en aumento. El romance volvió a dar que hablar, y en este caso fue en el programa de Mirtha Legrand .

El otro festejo Wanda Nara no pudo ocultar su sorpresa ante el regalo que le hizo L-Gante

Recientemente, en el contexto del Día de San Valentín, Wanda y L-Gante no solo celebraron su amor en privado, sino que también lo hicieron público de una manera más visible. Este gesto tuvo lugar en el ciclo nocturno de la diva, donde la presencia de la empresaria no pasó desapercibida.

En la mesaza de la Chiqui, L-Gante era el invitado principal, pero fue Wanda quien robó las miradas cuando decidió acompañar a su pareja detrás de cámaras. La sorpresa llegó cuando Mirtha Legrand, al darse cuenta de la presencia de Nara, no dudó en invitarla a sumarse al programa. Frente a la atenta mirada de los demás invitados como Flor Peña, el Puma Goity y Nicolás Scarpino, Wanda ingresó al estudio para saludar y hablar sobre su relación con el músico.

"Me voy a quedar sin trabajo", dijo Wanda entre risas, refiriéndose a su contrato exclusivo con Telefe por "Bake Off". Sin embargo, pronto se puso más seria al hablar de su amor por L-Gante: "Estoy muy enamorada", declaró, ante las palabras de Mirtha Legrand, quien no dudó en halagarla por su buen estado de salud.

Durante la conversación, Wanda también aprovechó para comentar que se encontraba mejor de salud, especialmente luego de su diagnóstico de leucemia, una enfermedad que había puesto en vilo su bienestar. Esta afirmación fue recibida con entusiasmo por la audiencia, que celebró verla tan bien.

Pero el momento más jocoso de la noche llegó cuando Mirtha recordó su primer encuentro con Wanda, hace años, en el hotel Costa Galana. La diva de los almuerzos hizo una broma sobre los ruidos provenientes de la habitación de la mediática, lo que desató las risas de los presentes. "El ruido era impresionante, corrían muebles. No sé qué hacían", recordó Mirtha entre bromas, mientras Wanda se reía y respondía: "Ahora, dentro de un rato, la vamos a hacer sentir un poco de ruidos. Él es más ruidoso que yo".

Este momento de complicidad entre Wanda y L-Gante reflejó no solo su amor, sino también su capacidad para divertirse y mostrarse tal como son frente a las cámaras, lejos de los escándalos que los rodean. A pesar de las turbulencias legales y mediáticas, ambos parecen haber encontrado un refugio en su relación, que continúa siendo una de las más comentadas del espectáculo.