Wanda Nara no pudo ocultar su sorpresa ante el regalo que le hizo L-Gante

Para empezar, el joven decidió decorar la habitación de Wanda con globos del personaje de Hello Kitty, del cual Nara es fanática. Además, L-Gante los acompañó con globos blancos y rosas y hasta dos peluches de la pequeña gatita. “¿Y esta sorpresa? Me muero de amor”, escribió la conductora, junto a emojis de lágrimas, al compartir en redes una imagen del momento en que ingresó al lugar.

En la foto se podía ver a la cantante y al referente de la cumbia 420 casi sentados en el piso, besándose con ternura. Acto seguido, Wanda mostró más detalles de la decoración que hizo L-Gante. En una esquina, una figura de metal de tres corazones sostenía fotos estilo polaroid de la pareja. Luego, la mediático mostró que la cama estaba llena de flores rosas, chocolates, un ramo de flores, todo tipo de productos de Hello Kitty y hasta una copa de champagne.

Luego, a través de un vivo de Instagram, la pareja contó cómo vivía el Día de los enamorados. “Acá estoy con mi parejita. Feliz día de los enamorados. Muy enamorados. Me encuentro el día de hoy, mañana también, pasado también, la semana que viene también, el mes que viene también”, comenzó diciendo L-Gante a la cámara.

En ese momento, Nara destacó los regalos que el joven le había hecho: “Contales la sorpresa que me hiciste en la habitación”. A sus espaldas, un enorme corazón compuesto por globos rojos y dorados destacaba en el lugar. “Esta es una de las tantas sorpresas que le hice hoy, porque soy un chabón muy sorpresivo, Me dieron una mano con todo esto para impresionar a mi novia”, comentó Elian Ángel Valenzuela.

Wanda aprovechó para destacar los gestos de su pareja y contar cómo empezó su día: “Elian arrancó a las 8 de la mañana, llegó a mi casa con un ramo de flores y una valija. Miren lo que es este corazón. Es hermoso. Yo me muero. Pero la gente se va a sentir muy mal si no hizo nada de esto en sus casas”. Así las cosas, L-Gante se sinceró sobre sus sentimientos, le habló a sus seguidores y comentó sobre su sorpresa: “Nos amamos mucho, espero que todos ustedes, y toda la gente que se ama, los que están enamorados, lo disfruten mucho este día, que es muy especial. Le deseamos lo mejor y no”.

Después, la pareja continuó el vivo en la terraza del lugar y comenzó a leer comentarios de sus fanáticos. “Te ves radiante Wan”, leyó la conductora y respondió; “Estoy re cansada. Igual, porque dormí re poco ayer con el estreno. Gracias a todos”. Luego, el cantante confesó que también se sentía cansado y expresó su deseo de dormir la siesta con su novia.

Por último, la pareja cerró su video con un mensaje para sus fanáticos en este día tan especial. La primera en hacerlo fue la mediática, que expresó sus sentimientos: “Yo estoy muy enamorada este día de San Valentín. La verdad que me sorprendiste un montón. Estoy como en shock. Elián me sorprende todo el tiempo. No saben lo que es la habitación. Vayan a ver mis historias porque subí todo de Kitty”.

Así, L-Gante agregó: “Le deseo lo mejor en el día de hoy y que todas las cosas que hagan no significa de tener novia, de tener pareja, si no el amor lo pueden encontrar en un hijo, en un hermano, en un amigo, en una pareja o en el arte, en la mascota, en lo que sea que sientas amor. Que tengas un feliz día. Y que lo aproveche. Lo festejes y te sientas identificado”.