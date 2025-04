Wanda Nara mostró los regalos de sus fans y uno muy especial fue asociado a Mauro Icardi: "Gracias"

Mientras el conflicto judicial entre Wanda Nara y Mauro Icardi sigue su curso, y ya se confirmó la fecha para que el futbolista retome el contacto con sus hijas, la conductora continúa activa en redes sociales compartiendo momentos de su vida cotidiana. En uno de sus últimos posteos, publicó un video donde agradece el cariño de sus seguidores y exhibe los regalos que le hacen llegar. Entre flores, peluches y objetos personalizados, hubo un detalle que no pasó desapercibido.

“¡Miren todos los regalos que me llegan!”, comentó Wanda, mientras abrazaba dos carpinchos de peluche. “Son hermosos y son de una fan que se llama Nuhy, que me regala de todo”, agregó entre risas. En las imágenes también se pudieron ver ramos de flores, pulseras, tazas de River con los nombres de sus hijos y una nueva tanda de objetos de su colección de Hello Kitty: “Voy a tener que comprar un departamento para todas las Kitties”, bromeó.

Sin embargo, entre todos los obsequios, uno captó la atención de sus seguidores. Según señalaron algunos usuarios, el presente parecía estar dedicado a Mauro Icardi. Aunque Wanda no dio detalles, el misterioso regalo —cuyo contenido no fue especificado— fue interpretado como un guiño o recuerdo hacia su ex, en medio de una separación rodeada de tensión mediática y denuncias cruzadas.

La aparición de los carpinchos de peluche también sumó un guiño irónico al reciente escándalo que involucró a Icardi y La China Suárez, cuando trascendió que el futbolista se negó a llevar los perros de sus hijos a la casa que hoy comparte con la actriz por la presencia de estos roedores en Nordelta.

“Estoy muy feliz y los amo a todos. No saben la cantidad de cosas hermosas que me mandan”, expresó Wanda con emoción. En contraste con el tono cálido de su publicación, en los medios continúa resonando un audio de su madre, Nora Colosimo, en el que advierte sobre el vínculo tóxico que su hija mantuvo con Icardi, lo que suma aún más tensión al complejo presente de la ex pareja.

Aunque el conflicto legal sigue abierto, Wanda elige refugiarse en el afecto de sus fans, quienes no dejan de demostrarle su apoyo día tras día. Y entre tanto amor, un regalo logró reavivar viejas conexiones.