Wanda Nara disparó contra la China Suárez: qué le dijo

Wanda Nara salió al cruce de la versión que indican que le copia looks a la China Suárez.

No hay nada que irrite más a Wanda Nara que le mencionen que imita a alguien. Porque si algo caracteriza desde sus inicios a la mediática es su estilo particular, siempre a la vanguardia de la moda. Así, la exconductora de Masterchef (Telefe) se ha mostrado muy versátil en cuanto a sus looks a lo largo de los años. Con su cabellera rubia platinada, ahora morena, y sus cambios a la hora de vestir, la mujer de Mauro Icardi ha hecho de su nombre una marca registrada.