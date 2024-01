Darío Barassi conducirá un programa de citas junto a Wanda Nara: de qué se trata

Barassi, por su parte, no es el primer trabajo que hace junto a Netflix ya que fue un éxito en la serie Chueco y con la conducción de "Ahora Caigo", por El Trece.

La dupla de famosos conducirá "Love is blind", un formato de programa de citas que ya tiene cinco temporadas en Estados Unidos y tendrá su versión argentina de la mano de Darío y Wanda.

El objetivo de "Love is blind" es juntar a solteros y solteras que están en busca del amor y tienen una cita a ciegas. En las mismas no podrán verse pero sí escucharse y conversar. Si todo sale bien, al finalizar la temporada algunas parejas se propondrán matrimonio a pesar de no haberse visto nunca.

Luego de esto, los tórtolos viajarán a un destino paradisíaco donde por fin podrán concerse personalmente y planificar su boda juntos.

Así fue el anuncio de Netflix para Love is blind Argentina.