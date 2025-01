Wanda Nara contó que Mauro Icardi quiere embarazar a la China Suárez

“Si estás con esta mujer, me parece perfecto y sé feliz pero no hagas cosas para lastimarme. Yo a mis hijas el 24 no las pude ver, las vi en un posteo de la chica esta que está con él y me parece como muy morboso (…) enterarme por redes sociales cosas que están pasando, o blanquear un romance con mis hijas de la mano en un supermercado”, dijo.

La amenaza de Mauro Icardi para Wanda Nara

“Él siempre la basurió”, reveló Wanda, sin nombrar a la China. “Habló las peores cosas de ella: que era fácil, que era regalada, que tenía olor... Dijo cosas terribles y no me las dijo a mí, se las dijo a todo mi entorno, entonces él no le da la cara para salir de la mano con ella y mostrarla y yo le dije ‘mostrala pero no uses a mis hijas’””, agregó.

Tras aseguran que Icardi le niega la relación, Wanda hizo referencia a mensajes que él les envió a “ocho amigas de su infancia”. “Tienen mensajes de él diciéndole ‘le voy a cagar la vida’, ‘voy a agarrar y darle masa a la China que la tengo regalada’”, aseguró.

“Nunca me imaginé que esta mujer se iba a prestar a eso”, dijo Wanda sobre Suárez, y recordó que Icardi le hizo un montón de amenazas. “Está todo escrito lo que me dijo: ‘la voy a embarazar total esta piba se embaraza de cualquiera’. Dijo cosas terribles”, recordó.