Volantazo en Springfield: Homero Simpson continuará estrangulando a Bart

De inmediato, los fanáticos tomaron este comentario como una metarreferencia sobre los cambios que la serie ha tenido que hacer para adaptarse a las nuevas generaciones, entre ellas, dejar de mostrar maltrato entre padre e hijo.

En entrevista con People, Brooks pareció contradecir tajantemente las afirmaciones de Homero. Respondiendo a las especulaciones del cambio, Brooks mantuvo que “nada va a ser domesticado”.

“Seguirá siendo estrangulado -Si quieres usar ese horrible término para ello-. Seguirá siendo amado por su padre de una manera específica”, confirmó Brooks al medio estadounidense.

Días antes, los productores de la serie fueron cuestionados por Variety sobre el escándalo que el más reciente episodio de Los Simpson había creado. El equipo aseguró que “Homero Simpson no estaba disponible para hacer comentarios ya que estaba ocupado estrangulando a Bart”, dejando en claro que este gag seguiría presente en el programa. Por si esto no fuera suficiente, también presentaron una ilustración creada por la otra mente maestra detrás de Los Simpsons, Matt Groening, donde Bart está siendo estrangulado por su padre como es la costumbre. Bart sostiene un smartphone cuya pantalla dice “Simpsons: no más estrangulamiento”, mientras que su padre, en un globo de texto, pregunta furioso “¿Por qué haces clickbaiting?”

Si bien, los fanáticos pueden estar seguros de que uno de los chistes clásicos de la serie seguirá vigente, lo cierto es que esta dinámica de Bart y Homero ya no ha estado tan presente en Los Simpsons en favor de desarrollar un humor diferente. La última vez que Homero estranguló a Bart en la pantalla fue en el inicio de la temporada 31 (2019) en el episodio The Winter of Our Monetized Content. En este, Homero y Bart se vuelven virales tras grabarse accidentalmente en una de sus clásicas peleas, haciendo que un experto en redes los busque para generar contenido aún más viral.

La última vez que Homero y Bart protagonizaron una de sus clásicas peleas fue en el episodio "The Winter of Our Monetized Content" de la temporada 31

En los últimos años, Los Simpsons, se han enfrentado a varias críticas sobre ciertos personajes que perpetúan estereotipos problemáticos. Uno de los escándalos más notables fue la representación del personaje indoamericano Apu Nahasapeemapetilon, cuyo papel fue anteriormente interpretado por Hank Azaria. Muchos culparon a los creadores por ceder ante las presiones de la agenda política, pero fue el mismo Azaria quien confesó sentirse incómodo con su personaje.

En 2020, Azaria renunció a interpretar a Apu, que desde entonces solo ha aparecido en segundo plano. Azaria, ahora más consciente de la problemática, confesó en el podcast Armchair Expert en 2021: “Realmente no conocía nada mejor”, admitiendo su falta de conciencia sobre su ventaja relativa en Estados Unidos como un chico blanco de Queens.

Otro caso polémico fue el de Harry Shearer, quien había sido la voz de varios personajes de Los Simpson como Ned Flanders, Montgomery Burns, Otto y varios más. En 2015, anunció su salida argumentando que su contrato con la serie no le daba creativa. Sin embargo, la producción logró convencerlo, pero para 2021, dejó de interpretar al Doctor Julius Hibbert para darle paso a Kevin Michael Richardson en un contexto en el que se exigía que los personajes afrodescendientes en series animadas fueran interpretados por actores afrodescendientes.