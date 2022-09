Viviana Canosa reaparece tras su escandalosa salida de América

Hace exactamente hace un mes, América Tv tomaba la decisión de levantar uno de los programas de Viviana Canosa en el canal y todo terminaba con su escandalosa salida denunciando censura. La periodista no se tomó bien que no la dejaran hacer su rutina habitual y decidió irse pero no sin antes denunciar a las autoridades del canal a las que acusa de haber coartado su libertad de expresión.