Viviana Canosa estrenó su TikTok y apuntó contra todos

La Canosa estrenó su canal de TikTok este jueves y arrancó con un polémico video en el que dispara para todos lados. Ya no son solamente el presidente y los funcionarios de Gobierno sus víctimas, sino que se la tomó con Gran Hermano y hasta el Mundial de Fútbol. Lapidaria.

“Me censuraron. Me sacaron de la tele. Pero acá estoy en las redes, para decir lo que se me canta. ¿Me seguís en TikTok? Voy a ser la voz del ‘rebaño de pelotudos’. Les voy a romper las pelotas a todos los políticos. ¡Van a correr!”, arranca el video de Viviana Canosa en donde no la podemos ver a ella pero sí escucharla y, en cambio, vemos un animación de la famosa conductora.

“Se viene un año de elecciones y voy a estar presente para contarte todo lo que pasa en Argentina. Aunque el Gobierno quiera tapar todo con el Mundial ¿Escuchaste a la ministra del Trabajo diciendo ‘después seguimos trabajando en la inflación, pero primero que gane Argentina’? ¿O al ridículo del presidente Alberto Fernández: ‘Lo que debemos pensar los argentinos ahora es como ganar el Mundial’? Somos un rebaño de pelotudos. Parece que en la Argentina no pasa otra cosa que Gran Hermano y el Mundial”, dice furiosa la ex periodista de América.

Parece ser que el lugar de Viviana Canosa este año no será la televisión sino las redes sociales. ¿Apunta a un público más joven?

Javier Milei le ofreció a Canosa la vicepresidencia

En las últimas semanas supimos que Javier Milei ya está armando su plataforma de campaña y tiene a Viviana Canosa en la mira. Si bien la periodista dijo que no en un primer momento, Cinthia Fernández reveló en Momento D que no todo estaba perdido para el "peluca".

Es que tras la negativa de la Canosa, Mieli le ofreció una candidatura a vicepresidenta, algo que la famosa estaría evaluando.