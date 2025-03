¡Vecinos, Huaykil está de fiesta!: 25 años a puro metal

image.png

Alejandro Pozo (batería), Lucas Bongiovanni (voz), Miguel Páez (guitarra), Santiago Aguilar (guitarra) y Sebastián Díaz (bajo) conforman en la actualidad este repoker de metaleros, el cual a lo largo de la historia ha pisado icónicos escenarios como el Cosquín Rock, La Falda Rock y otros recitales en el Teatro de Flores.

Pozo, fundador de la banda allá por finales de noviembre de 1999, asumió la palabra precisamente hablar de los orígenes y confesó quién es, sin contarse él, el otro gran culpable de la creación de Huaykil -cuyo significado es ‘El Elegido’.

“Yo me vine de tocar en una banda en Buenos Aires y cuando llegué a San Juan seguía con la inquietud y todas las ganas de seguir en la música. Y un día me encuentro con un gran amigo de toda la vida, que se llama Diego Huamanchumo, y me dijo que contara con él para lo que necesitara. Al poco tiempo ya estábamos ensayando, Diego en el bajo, ahí se sumó Willy Herrera en la guitarra, al toque Mario Ortuño en la voz y yo en batería”, comentó Ale, quien oficialmente señaló al 23 de noviembre de 1999 como el día en el que todo empezó.

Alejandro Pozo (batería), Lucas Bongiovanni (voz), Miguel Páez (guitarra), Santiago Aguilar (guitarra) y Sebastián Díaz (bajo) son los integrantes actuales de Huaykil

A lo largo del camino la formación inicial sufrió entradas y salidas de distintos músicos hasta que en los últimos seis años se consolidó con los miembros actuales. “Los cinco que hoy estamos nos terminamos de armar antes de la pandemia y ni el encierro hizo que se frenara nuestra euforia. Nuestras cabezas siguieron funcionando de una manera increíble y hace un año todo eso se terminó volcando en un impresionante producto”, continúo Ale.

Invitado a definir la propuesta que ha tenido el grupo a lo largo de este cuarto de siglo, el experimentado batero espetó: “Nuestro música tiene fuerza, melodía y mensaje. Yo considero que nuestra música es un rock pesado. Sé que hay un montón de palabras ahora para mencionar subgéneros y un montón de cosas, pero yo digo que nosotros somos una banda de rock pesado”.

“Nos divertimos mucho encontrando nuestra fuerza en la música de los 80, en los principios de lo que es el hard rock, metal, trash metal y hoy en día hay una comunidad de todos esos géneros que hacen a Huaykil”, agregó Ale, quien también junto a su grupo ha tenido la posibilidad de tocar con grandes figuras del rock argentino, como Gustavo "Chizzo" Nápoli de La Renga, Claudio "Tano" Marciello de Almafuerte y Luciano Napolitano, entre otros.

El balance de una banda icónica

Siempre que se cumple años, pero en especial cuando son cifras redondas, se vuelve prácticamente inevitable hacer un balance y el líder de Huaykil no fue la excepción: “Como fundador te puedo decir que desde que arrancó todo este viaje ha sido de puro crecimiento, una evolución permanente en todo sentido, musical, personal, etc. Todos los músicos que pasaron aportaron lo suyo y ni que hablar de los que están en el presente. Ellos me dan una fuerza y una plenitud para seguir tocando que la verdad que les agradezco tremendamente el día que dijeron que sí”.

“Y de esa evolución que hablo también forma parte el público. Siempre estuvo y ahora está e incluso con sus hijos. Eso es algo impresionante y que nosotros agradecemos mucho. Va a ser muy lindo poder encontrarnos con todas esas generaciones el próximo 5 de abril”, añadió Pozo, quien al pasar no quiso renovar el agradecimiento a la Municipalidad de la Capital por el reconocimiento que hizo el año pasado a Huaykil por su aporte cultural.

En horizonte de Huaykil aparecen nuevos temas y unas ganas inmensas de exponer en videos las profundas letras con las que habitualmente refuerzan su sentimiento por la tierra, por los orígenes y por las costumbres que han heredado de su querido San Juan.

Data para el imperdible festejo

El concierto 25 años se llevará a cabo el sábado 5 de abril de 2025 en Hugo Espectáculos y contará con bandas, amigos y una lista de canciones que harán un festejo que se volverá inolvidable. Las entradas están disponibles de manera física en los puntos de venta oficiales (Hoffman Instrumentos Musicales y Kiosco Amarillo), mientras que la compra online se realiza a través de Entrada Web a $10.000 las anticipadas.