La conmovedora y fuerte experiencia de Huaykil en el territorio sagrado de los Huarpes

La experiencia en el vértice que prácticamente conecta Mendoza, San Luis y San Juan fue movilizadora para cada uno de ellos, al punto tal que se convirtió en un puntapié inicial de un vínculo que promete muchos más capítulos.

INTERIOR.jpg

Por separado, los Huaykil intentaron poner en palabras lo vivido en esta desértica zona del mapa argentino:

Alejandro Pozzo

"Nos sorprendió y honró muchísimo que ‘Boni’ –integrante de la Comunidad Pinkanta- nos hiciera esta invitación a través de Quique, uno de los chicos de la producción de la banda. Nos comentó que se venían todas estas celebraciones de la Comunidad y claro que dijimos que sí. A nosotros nos gusta mucho hacer nuestra música en este formato acústico, ya que en este lugar tiene que ser así. Además, tocar la música de esta manera nos conecta más espiritualmente. Yo no soy de tocar el bombo, pero me atrae su sonido y poder reproducir nuestras canciones de esa manera representa un logro infinito".

Miguel Páez

"La experiencia es fascinante porque nos reencuentra con una parte de nosotros que estaba olvidada. La conexión con los elementos como la tierra que tienen en este lugar es tremenda. A mí me ha devuelto a los tiempos en los que era niño y por suerte hoy también lo veo a través de mi hija y la conexión que tiene con la tierra. Se trata de eso, de volver a lo de adentro, sin tanta tecnología. Nos devuelve a esa simpleza. Es una conexión de hermandad. Es muy bueno el trato que nos han dado y las charlas respetuosas sobre su cultura. Dan ganas de volver el año que viene con la familia, amigos y contagiar todo esto”.

IMG_2221.JPG

Sebastián Díaz

“Esto ha sido como un despertar. Es increíble como la comunidad te recibe como uno más y te integra. Te hacen sentir todo a flor de piel. Es una sensación muy linda y muy difícil de explicar. Te sentís uno más de ellos. Además, aquí se siente mucha energía, mucha calma. La banda está comprometida a través de sus letras con los pueblos originarios y esto es aún más inspirados. Creo que está muy bueno compartirlo, traer a los amigos y familias para que esto no se pierda. Esta cultura no se puede perder y estas experiencias te despiertan de nuevo”.

Santiago Aguilar

"Para mí esto ha sido totalmente inesperado y nada que ver a lo que yo pensaba que venía a compartir. Me llevo un recuerdo hermoso. Recién veníamos en esa camioneta, con las patas colgando, y nos veníamos riendo como si fuéramos niños. Y después el tema de los rituales que hemos vivido, a mí particularmente me dejó muy pensativo. Tratando de comprender lo que pasaba y creo que a final algo comprendí. Me gustó mucho y ha sido una experiencia inolvidable".

Lucas Bongiovanni

"Lo que yo he vivido ha sido increíble desde el momento que llegamos acá. La tranquilidad en este lugar se siente como algo energético. Te genera una calma interior. Yo participé en uno de los rituales de liberación y debo decir que me mandé sin dudarlo. Todos los que estamos acá tenemos algo que sanar por dentro. En la ciudad van pasando los días y uno se olvida de todo esto, que es el principio de todo. Aquí uno puede encontrar un montón de respuestas y si se anima un poco lo va a saber manejar. Es lo que yo hice. Yo venía en mi cabeza con un panorama y de hecho creo que está entrelazado todo lo que tiene que ver con la espiritualidad y los orígenes y elementos de la tierra. Nosotros somos una banda que milita a favor de los pueblos originarios. Aprovechamos la oportunidad para venir con nuestra música y de paso nos vamos con una yapa que es todo lo que hicimos hoy”.