martes 20 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
En las redes

Valeria Mazza recordó con emoción a Valentino tras su muerte: fotos de archivo y anécdotas

El diseñador italiano falleció a los 93 años y dejó una huella eterna en la historia del lujo y la elegancia. Valeria Mazza recordó al icónico dueño de un "rojo" inigualable y con quien compartió desfiles, celebraciones y una relación que trascendió la pasarela. Imágenes de archivo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La moda internacional atraviesa horas de profundo duelo. A los 93 años murió Valentino Garavani, considerado el último gran diseñador de alta costura del siglo XX. Ícono absoluto del glamour, creador del inconfundible “rojo Valentino” y figura central del universo fashion durante más de medio siglo, dejó una huella imborrable en las pasarelas y en la historia del diseño.

Lee además
se apago una leyenda de la elegancia: murio valentino garavani
Luto en la moda

Se apagó una leyenda de la elegancia: murió Valentino Garavani
Graciela Alfano, de veraneo en Punta del Este.
En redes

Graciela Alfano, a los 73 años, llegó a veranear en Punta del Este: "Que empiece la fiesta"

Entre las modelos que marcaron su trayectoria se destacó Valeria Mazza, una de sus musas preferidas durante la era dorada de las supermodelos. La argentina no solo fue protagonista de sus desfiles más emblemáticos, sino que también compartió con él momentos personales y celebraciones que trascendieron lo profesional.

Embed - Valeria Mazza en Instagram: "Tuve el honor de conocerlo y trabajar con Valentino. Un grande, un verdadero artista. Perfeccionista, detallista, exigente. Su legado y su belleza quedarán para siempre en la historia de la moda. Hasta siempre Maestro QEPD "
View this post on Instagram

“Para mí fue un honor, un orgullo y un momento clave en mi carrera hacer los desfiles para Valentino”, expresó Mazza desde Uruguay. “Marcó una era en la moda. Amaba sus vestidos de noche; me hacían sentir una reina”, recordó con emoción. Según relató, el diseñador se destacaba por su obsesión por el detalle y su presencia constante en cada instancia del trabajo: “Era un exceso de talento. Estaba en todo, no delegaba nada, desde las pruebas hasta el momento en que salíamos a la pasarela”.

image
Valentino con Valeria Mazza y Alejandro Gravier en Roma. (Foto: gentileza Valeria Mazza)

Valentino con Valeria Mazza y Alejandro Gravier en Roma. (Foto: gentileza Valeria Mazza)

La relación entre ambos fue mucho más allá del ámbito laboral. Valeria acompañó al modisto en la celebración de sus 45 años en la moda, un festejo de tres días en Roma que reunió a las figuras más importantes del mundo fashion y del espectáculo. Además, participó en El último emperador, la película que repasa la vida y obra del creador italiano.

“Valentino era muy cariñoso, no solo conmigo, sino también con Alejandro y con mis hijos”, agregó la empresaria, al destacar el costado humano del diseñador. “Deja un sello imborrable en la moda. Lo despedimos con un fuerte aplauso, como se despide a un gran artista”, concluyó.

image

Con su partida, se va una leyenda que definió el lujo, la elegancia y el glamour de una época. Su legado seguirá vivo en cada diseño, en cada alfombra roja y en la memoria de quienes lo acompañaron a lo largo de una carrera única.

Temas
Seguí leyendo

Explotó la guerra en la familia Beckham: Brooklyn acusó a sus padres de manipulación y sabotaje

El gesto irónico de Cande Tinelli que reavivó la polémica de Luciano Castro

El nuevo hit del cuarteto sanjuanino: el chimbero que grabó un videoclip en el Parque de Mayo y se hizo viral

'La Sajuarina' brilló malambeando y representará a San Juan en Cosquín

Julio Iglesias intenta frenar la investigación por abuso sexual: el llamativo escrito que presentó su defensa

Vero Lozano salió al cruce de Sofía "La Reini" Gonet tras su dichos: "La quiero agarrar a la pendeja"

Christian Petersen, en plena recuperación: ejercicios, introspección y una especial compañía

Sabrina Rojas sorprendió al revelar detalles inéditos sobre su divorcio con Luciano Castro: cómo fue

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
exploto la guerra en la familia beckham: brooklyn acuso a sus padres de manipulacion y sabotaje
Escándalo

Explotó la guerra en la familia Beckham: Brooklyn acusó a sus padres de manipulación y sabotaje

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Las playas de La Serena siguen mostrando un fuerte movimiento turístico este verano, con una presencia constante de sanjuaninos que eligieron la ciudad chilena para vacacionar.
Temporada 2026 en Chile

La Serena, feliz con los sanjuaninos, pero siente la baja del turismo por una competencia inesperada

Reclamos y golpes en una concesionaria de Capital por presuntas estafas: tras la detención de un cliente, ahora agredieron a un responsable de la firma
Video

Reclamos y golpes en una concesionaria de Capital por presuntas estafas: tras la detención de un cliente, ahora agredieron a un responsable de la firma

El testimonio de uno de los supuestos estafados por la concesionaria en Capital: entregó casi $1.800.000 por una moto
Denuncia

El testimonio de uno de los supuestos estafados por la concesionaria en Capital: entregó casi $1.800.000 por una moto

Imagen ilustrativa
Seducido y asaltado

Una "viuda negra" engatusó a un policía retirado de Rawson, le hizo dar una paliza y le robó hasta el uniforme

Una mujer falleció tras ser embestida por un camión en Pocito.
Este martes

Tragedia en Pocito: una ciclista murió al ser embestida por un camión

Te Puede Interesar

Con municiones y teléfonos: detuvieron a la supuesta viuda negra, acusada de atacar a un policía retirado de Rawson
Operativo

Con municiones y teléfonos: detuvieron a la supuesta "viuda negra", acusada de atacar a un policía retirado de Rawson

Por Redacción Tiempo de San Juan
Las principales problemáticas que detectan los especialistas en los niños que asisten a las Colonias de Verano en San Juan.
Abordaje

Detectan casos de depresión y autismo en niños sanjuaninos durante los talleres de las Colonias de Verano

Una mujer falleció tras ser embestida por un camión en Pocito.
Este martes

Tragedia en Pocito: una ciclista murió al ser embestida por un camión

Tiempo de San Juan te muestra en un streaming especial todo lo que se puede hacer este verano en los departamentos alejados. video
Imperdibles lugares

Tiempo de San Juan recorre los departamentos turísticos para mostrar en su streaming todo lo que se puede hacer este verano

Helen Cai asumirá como nueva responsable financiera de Barrick desde marzo. La minera opera en San Juan la mina Veladero, uno de los principales yacimientos de oro del país.
Minería

Cambios en la conducción de Barrick, la minera que opera Veladero en San Juan