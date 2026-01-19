lunes 19 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Luto en la moda

Se apagó una leyenda de la elegancia: murió Valentino Garavani

El diseñador italiano falleció a los 93 años en Roma. Creador de un estilo inconfundible y referente absoluto de la alta costura, deja una herencia creativa que trascendió generaciones y fronteras.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La moda internacional atraviesa horas de profunda conmoción tras la muerte de Valentino Garavani, uno de los diseñadores más influyentes y admirados del siglo XX. El creador italiano falleció a los 93 años en su residencia de Roma, rodeado de sus seres queridos, según confirmó la Fundación Valentino Garavani y Giancarlo Giammetti a través de un comunicado oficial difundido en redes sociales.

Lee además
panuelos: del mediterraneo a san juan
Columna

Pañuelos: del Mediterráneo a San Juan
premios globos de oro 2026: glamour, lujo y tendencia en una alfombra roja que deslumbro
Looks

Premios Globos de Oro 2026: glamour, lujo y tendencia en una alfombra roja que deslumbró

Desde la entidad informaron que el velatorio se realizará en la capital italiana entre el miércoles y el jueves, mientras que el funeral tendrá lugar el viernes en la Basílica de Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, un escenario acorde a la dimensión histórica del modisto.

Embed - Fondazione Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti on Instagram: "Our founder, Valentino Garavani passed away today at his Roman residence, surrounded by his loved ones. The lying in state will be held at PM23 in Piazza Mignanelli 23 on Wednesday January 21st and Thursday January 22nd, from 11:00 am to 6:00 pm. The funeral will take place on Friday, January 23rd at the Basilica Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, in Piazza della Repubblica 8 in Rome, at 11 am."
View this post on Instagram

Aunque estaba retirado de la actividad desde 2008, Valentino nunca dejó de ser una figura central en el universo de la moda. Su legado es inmenso y abarca décadas de innovación, glamour y excelencia, con creaciones que marcaron época y vistieron a las personalidades más influyentes del mundo. Entre sus mayores aportes se destaca el inconfundible “rojo Valentino”, convertido en un símbolo de sofisticación y sensualidad.

image

Nacido el 11 de mayo de 1932 en Voghera, Lombardía, Valentino Clemente Ludovico Garavani descubrió su vocación desde muy joven. Tras formarse en París, en la École des Beaux-Arts y en la Chambre Syndicale de la Couture Parisienne, trabajó junto a maestros como Cristóbal Balenciaga, Jean Dèsses y Guy Laroche, experiencias que moldearon su estilo refinado y atemporal.

image

En 1959 regresó a Roma y abrió su primer atelier en la Via Condotti. Un año más tarde conoció a Giancarlo Giammetti, quien se convirtió en su socio y compañero inseparable. Juntos fundaron la Maison Valentino, que rápidamente se posicionó como una de las casas de moda más prestigiosas del mundo.

Si bien en los últimos años no estaba al frente de la firma, su influencia continuó viva a través de las nuevas generaciones de diseñadores que tomaron la dirección creativa. El reciente debut de Alessandro Michele en la Alta Costura de París fue una muestra de cómo el ADN de Valentino sigue presente y vigente.

A lo largo de su carrera, el diseñador recibió numerosos reconocimientos, entre ellos el homenaje del Consejo de la Costura del Instituto de la Moda de Nueva York en 2011, que destacó su aporte artístico y su trayectoria excepcional.

Con su partida, la moda despide a un ícono irrepetible. Valentino Garavani deja una huella imborrable y un legado que seguirá inspirando al mundo del diseño por muchos años más.

Temas
Seguí leyendo

Dejá tu comentario

Las Más Leídas

La Misa de Omega se desarrolla los domingos en el local de Rawson y no es la primera vez que debe intervenir la policía para frenar una pelea.
En Rawson

Descontrol en la "Misa de Omega": quiso defender a su madre y casi lo degollaron con una botella rota

Reclamos y golpes en una concesionaria de Capital por presuntas estafas: tras la detención de un cliente, ahora agredieron a un responsable de la firma
Video

Reclamos y golpes en una concesionaria de Capital por presuntas estafas: tras la detención de un cliente, ahora agredieron a un responsable de la firma

El trasfondo de la pelea en la Misa de Omega, en la que un joven casi fue degollado con una botella rota.
Violencia

El trasfondo del ataque con una botella rota en la "Misa de Omega" y cuál es el estado de la víctima de 19 años

Volvió el agua al Río San Juan en la zona de calle Las Moras.
Info útil

El Río San Juan en calle Las Moras volvió a tener agua y ya está listo para ser visitado: por qué se hizo el corte

El video del momento posterior a la pelea y ataque a un joven de 19 años durante la Misa de Omega.
En Rawson

Video: la desesperación de la madre del joven que casi fue degollado en la "Misa de Omega"

Te Puede Interesar

Amplían la denuncia por el Acueducto: señalan a ex funcionarios por corrupción y advierten abuso de precios en la obra
Investigación penal

Amplían la denuncia por el Acueducto: señalan a ex funcionarios por corrupción y advierten abuso de precios en la obra

Por Redacción Tiempo de San Juan
La madre del niño que murió ahogado en el canal apuntó contra los amigos del menor: No sabía nadar y lo empujaron
Explosivas declaraciones

La madre del niño que murió ahogado en el canal apuntó contra los amigos del menor: "No sabía nadar y lo empujaron"

El testimonio de uno de los supuestos estafados por la concesionaria en Capital: entregó casi $1.800.000 por una moto
Denuncia

El testimonio de uno de los supuestos estafados por la concesionaria en Capital: entregó casi $1.800.000 por una moto

Los números que buscan llevar tranquilidad a los sanjuaninos que viajan a La Serena
Tiempo en Chile

Los números que buscan llevar tranquilidad a los sanjuaninos que viajan a La Serena

El gigante asiático que encendió la discusión ya está en el país: un buque descargó miles de autos eléctricos
Comercio exterior

El gigante asiático que encendió la discusión ya está en el país: un buque descargó miles de autos eléctricos