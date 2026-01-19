Se apagó una leyenda de la elegancia: murió Valentino Garavani

La moda internacional atraviesa horas de profunda conmoción tras la muerte de Valentino Garavani, uno de los diseñadores más influyentes y admirados del siglo XX. El creador italiano falleció a los 93 años en su residencia de Roma, rodeado de sus seres queridos, según confirmó la Fundación Valentino Garavani y Giancarlo Giammetti a través de un comunicado oficial difundido en redes sociales.

Desde la entidad informaron que el velatorio se realizará en la capital italiana entre el miércoles y el jueves, mientras que el funeral tendrá lugar el viernes en la Basílica de Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, un escenario acorde a la dimensión histórica del modisto.

Embed - Fondazione Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti on Instagram: "Our founder, Valentino Garavani passed away today at his Roman residence, surrounded by his loved ones. The lying in state will be held at PM23 in Piazza Mignanelli 23 on Wednesday January 21st and Thursday January 22nd, from 11:00 am to 6:00 pm. The funeral will take place on Friday, January 23rd at the Basilica Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, in Piazza della Repubblica 8 in Rome, at 11 am." View this post on Instagram

Aunque estaba retirado de la actividad desde 2008, Valentino nunca dejó de ser una figura central en el universo de la moda. Su legado es inmenso y abarca décadas de innovación, glamour y excelencia, con creaciones que marcaron época y vistieron a las personalidades más influyentes del mundo. Entre sus mayores aportes se destaca el inconfundible “rojo Valentino”, convertido en un símbolo de sofisticación y sensualidad.

image

Nacido el 11 de mayo de 1932 en Voghera, Lombardía, Valentino Clemente Ludovico Garavani descubrió su vocación desde muy joven. Tras formarse en París, en la École des Beaux-Arts y en la Chambre Syndicale de la Couture Parisienne, trabajó junto a maestros como Cristóbal Balenciaga, Jean Dèsses y Guy Laroche, experiencias que moldearon su estilo refinado y atemporal.

image

En 1959 regresó a Roma y abrió su primer atelier en la Via Condotti. Un año más tarde conoció a Giancarlo Giammetti, quien se convirtió en su socio y compañero inseparable. Juntos fundaron la Maison Valentino, que rápidamente se posicionó como una de las casas de moda más prestigiosas del mundo.

Si bien en los últimos años no estaba al frente de la firma, su influencia continuó viva a través de las nuevas generaciones de diseñadores que tomaron la dirección creativa. El reciente debut de Alessandro Michele en la Alta Costura de París fue una muestra de cómo el ADN de Valentino sigue presente y vigente.

A lo largo de su carrera, el diseñador recibió numerosos reconocimientos, entre ellos el homenaje del Consejo de la Costura del Instituto de la Moda de Nueva York en 2011, que destacó su aporte artístico y su trayectoria excepcional.

Con su partida, la moda despide a un ícono irrepetible. Valentino Garavani deja una huella imborrable y un legado que seguirá inspirando al mundo del diseño por muchos años más.