Valentina Cervantes habló del supuesto romance de Enzo Fernández y Nicki Nicole: "Pasaron cosas"

Además de mostrarse sorprendida por la rapidez con la que llegó el acercamiento, sobre todo porque ella “accedió a darle una segunda oportunidad” al futbolista, Valentina le contestó a De Brito si se blanquearon las relaciones que hayan tenido en ese lapso de solteros.

Qué dijo Valentina Cervantes sobre el supuesto romance de Enzo Fernández con Niki Nicole

“No. Viste que en esos terrenos es mejor no entrar”, se atajó Cervantes. “Aparte, si él estaba soltero… Suponete que me entere de algo y le pregunto, ¿qué me puede decir? No le puedo recriminar nada. Prefiero no entrar ahí”, agregó, con total lógica.

Pero el conductor de LAM no se dio por vencido fácilmente y le planteó: “Vos ponés música en tu teléfono y escuchás a Nicki Nicole, ¿sí o no?. “Obvio, en el auto. Ojos Verdes, me encanta. Olivia también”, dijo.

“Un temazo, pero, por ejemplo: llega ese rumor y vos le preguntás ‘Che, bueno, Nicki Nicole, ¿qué pasó?’”, insistió De Brito. “No, no, aparte yo a la chica no la conozco, tampoco la puedo juzgar, a mí no me hizo nada. Y si estaría con Nicki Nicole, estando separados tampoco. Prefiero no meterme ahí”