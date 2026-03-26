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Preocupación

Internaron de urgencia al cuartetero Damián Córdoba

El cantante cordobés se encuentra hospitalizado desde ayer miércoles tras sufrir un fuerte dolor en el pecho. Qué se sabe hasta el momento.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El cuartetero cordobés Damián Córdoba fue internado de urgencia.

El cuartetero cordobés Damián Córdoba fue internado de urgencia.

El mundo del cuarteto se encuentra en estado de alarma tras conocerse la internación de Damián Córdoba. El artista cordobés, una de las figuras más convocantes del género, ingresó en las últimas horas al Hospital Cardiológico tras manifestar un deterioro en su estado de salud que requirió atención médica inmediata.

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El cantante de 38 años sufrió una arritmia cardíaca y decidió asistir al nosocomio por sus propios medios para realizarse estudios de control, según comunicó El Doce.

Aparentemente, percibió un fuerte dolor en el pecho, lo que lo llevó a trasladarse por sus propios medios al centro de salud, donde se encuentra internado y en observación.

Según informaron desde El Show del Lagarto, el cantante se encontraba en el shopping cuando sintió la molestia en su cuerpo y se dirigió hasta el nosocomio, donde actualmente le están realizando los estudios correspondientes.

Los médicos lo están evaluando por una arritmia a causa del estrés en su vida, teniendo en cuenta la cargada agenda de shows en la temporada de verano y el último desafío en su carrera de celebrar sus 25 años de trayectoria en su debut en el escenario del Quality.

"Feliz de festejar mis 25 años con la música junto a mi hijo Máximo, mi padre, mis hermanas, mi madre y todos ustedes", había publicado el artista hace apenas dos días en sus redes sociales, mostrándose enérgico y agradecido con su público.

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