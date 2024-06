'Útero Generacional': la particular mirada de Melina Hernández a la mujer sanjuanina y sus circunstancias

IMG-20240523-WA0001.jpg

A casi una semana de su presentación, Melina charlo con Tiempo de San Juan y, sin ánimo de ‘spoilear’ su propuesta, habló de lo que encontrará la gente: “Yo soy sanjuanina y la obra parte desde ahí. Cuenta mi historia de emigrante, de cómo fui cambiando de lugares. Mi bisabuela es sanjuanina, todos los personajes de los cuales hablo en la obra son sanjuaninos. ’Útero Generacional’ es una obra de teatro memoria. Memoria en el sentido de que reviso las memorias de las mujeres de mi linaje femenino para poder compartir las diferentes luchas que les atravesaron a ellas y a todas las mujeres que pudieron compartir esos años”.

“Por ejemplo, con la bisabuela voy a hablar sobre el voto femenino. Después con la abuela y el abuelo voy a hablar sobre la dictadura militar. Después con la madre voy a compartir un poco el divorcio con la nueva ley de ese momento y todas las cosas que se decían de las mujeres que decidían divorciarse. Y después con mi generación voy a hablar de todo lo que fue el aborto legal, seguro y gratuito. Por eso surge ‘Útero Generacional’ para hablar de estos temas también”, añadió Hernández.

La obra tiene mucho de San Juan. De hecho, comienza y termina con canciones sanjuaninas

Aprovechando la charla para conocer un poco de su trayectoria, Melina indicó: “Yo soy actriz y profesora de teatro en la Universidad Nacional de Tucumán. Me vine muy chiquita a vivir acá, a la provincia de Tucumán. A los 26 años me fui a vivir a Lima, donde actualmente trabajo en todo lo que son tareas de prevención de trata de personas y violencia de género. Tengo diferentes proyectos personales, como el proyecto ‘Desde Nosotras’, donde veo los diferentes tipos de violencia. Y también ‘Red Libre contra la Trata’, que es otro proyecto de prevención que surgió en pandemia. Me dedico mucho a lo que es el trabajo social, desde las artes, desde el teatro, desde el juego teatral”.

“Y como actriz he estado en diferentes obras de teatro en Tucumán y también el Lima (Perú). Las últimas que hice fueron ‘El invierno del sol’ y ‘La vaca que baila TAP’. Y el año pasado, en Lima, repusimos después de tres años casi ‘Útero Generacional’ porque se venía en Colombia el encuentro ‘Mujeres en Escena’”, agregó la artista, quien también adelantó que tiene previstas en San Juan otras actividades además de la presentación de su obra.