Una gran figura vuelve a la TV para hablar de cine: de quién se trata

El programa se emitirá todos los sábados después de Secretos Verdaderos. La propuesta de “ Argentina de Película ” busca ofrecer una plataforma alternativa para que estas producciones lleguen a una audiencia más amplia, permitiendo que el cine nacional tenga una presencia más constante y accesible en los hogares argentinos.

image.png Teté Coustarot y su primera invitada Betiana Blum para recordar la icónica Esperando la Carroza

En diálogo con Teleshow, Teté se refirió al programa: “Es una alegría, dije qué maravilla, porque todo cerraba, cuando me llegó la propuesta de Martín Caramella, con quien trabajo hace más de 15 años en diferentes proyectos, dije que sí inmediatamente. Este un programa donde vamos a presentar trabajo hecho en la Argentina, películas que algunas son muy conocidas, pero otras a lo mejor no tanto, porque al no cumplir la media de espectadores, lamentablemente no se mantuvieron en cartel y nosotros las vamos a proyectar. Son películas reconocidas en en festivales de todo el mundo con un recorrido increíble, pero que acá a lo mejor no tanto. Felizmente como es la televisión de mágica, dijeron, hay que empezar a grabar en una semana y así comenzamos”.

El envío tiene una escenografía deslumbrante que transporta a los invitados a un mundo cinematográfico único. El espacio está decorado con carteleras de películas y pantallas que capturan la esencia del cine, creando una atmósfera mágica que conecta directamente con la industria. Cada invitado recibirá al final de la charla un obsequio especial y personalizado: una claqueta con su nombre. Este objeto icónico cinematográfico es conocido para marcar el inicio de las tomas en las producciones. La planificación y producción del programa están a cargo de un equipo encabezado por Dani Mañas, reconocido por su experiencia en creación de contenido y su vínculo con el mundo actoral.

“Está todo preparado para que realmente sea un gran trabajo, muy merecido y muy honesto. Nuestra decisión es esa, poner películas argentinas en pantalla todas las semanas y que que esto brinde la posibilidad de que mucha gente tenga acceso a nuestro cine, que si no de otra manera sería imposible porque no están en cartel, o no figuran en ninguna plataforma. Estamos todos muy felices” destaca Coustarot.

—Se abre una puerta para el cine argentino en la televisión...

—Y la repercusión es increíble, la respuesta de todos los actores para venir a participar, desde que se enteraron del proyecto, toda la gente del medio que llama para para decir, por ejemplo, tengo una película, tengo cosas para mostrar referidas a diferentes películas. directores y productores. Una movida súper interesante. La posibilidad de tener al protagonista o a la protagonista, o alguien del elenco del film elegido es un gran momento, contando todos los entretelones lo que no se vio. Vamos a arrancar con Esperando la carrozaporque pensamos que teníamos que empezar con un clásico de la Argentina y que fuera como como un homenaje a todo el cine. Con Betiana Blum, como invitada, realmente es un lujo para el inicio del ciclo.

“Para el cine, como para tantas otras expresiones culturales, son muy importantes estos espacios. Estamos hablando de defender nuestro cine, nuestros actores, directores y sin grieta. El cine argentino es un ejemplo de cómo la creatividad puede florecer incluso en tiempos difíciles. Es interesante cómo los desafíos históricos se entrelazan con las producciones culturales” subraya Teté a Teleshow.

—¿Cuál es la película de tu vida, esa que te marcó por algo en especial?

—No, no puedo elegir una sola, es imposible. Si puedo decir que hay personas mágicas en la pantalla como fue el caso de nuestra querida China Zorrilla. Que por supuesto vamos a recordarla.

FUENTE: Infobae