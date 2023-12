Una figura de El Trece se quebró y confesó su lucha contra una terrible enfermedad

“Esto ya fue hace un año, estaba tranquila en mi casa hablando por teléfono con mi pareja de ese momento. Entonces me toco la mama y siento una bolita chiquitita, pensé que era un quiste. Pero llamé a mi ginecóloga, yo ya me había hecho una mamografía, pero me mandó a hacer una ecografía. Ahí vio algo que me dijo que ‘no era para alarmarse’, pero me recomendó que hagamos una biopsia”, arrancó su relato la periodista.

Y agregó: “Me hice la biopsia. Yo me estaba preparando para la temporada de Carlos Paz, un momento tan lindo. Yo quería hacerme todo antes de viajar y me dijeron que la biopsia tardaba un mes. Entonces me fui a Córdoba y el 31 de diciembre, ya habíamos debutado y teníamos una temporada por delante, recibo el diagnóstico de cáncer de mama".

La joven diva de El Trece reconoció: “¡No sabés el miedo que yo tenía! No sabía qué hacer. Yo estaba con la familia de mi novio y mi familia en mi casa, y tenía esa bomba en la mano. Hablé con mi ginecóloga, actué rápido y me dijeron que me operaba el 17 de enero. Yo no quería decir nada, estaba muy angustiada y quería poner toda la energía en mí para que no lo levanten los portales. Quería atravesarlo yo y resolverlo”.

Majo reveló: “Conocí a mi cirujano un día antes de operarme. Me operé y después tenía que hacer un tratamiento preventivo. Si lo detectás a tiempo tenés muchas chances de curarte. Tuve que hacer quimioterapia y rayos en marzo”.

Martino confesó que le reveló su problema a Silvina Luna, su mejor amiga: “Cuando le conté a Silvina, me dijo que ella quería acompañarme a hacer una sesión de quimioterapia. Pero yo le dije que no porque había que estar mucho tiempo sentada y a ella le dolía mucho la espalda baja. Pero cuando ya todo había pasado, ella estaba internada y sus amigos fueron a decirle: ‘Majito ya está bien’. A Silvina se le llenaron los ojos de lágrimas”.

En ese punto, Majo no pudo contenerse más y se largó a llorar desconsoladamente.