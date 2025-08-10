lunes 11 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Movida

Un Sol para los Chicos recaudó $1.945.000.000

El especial solidario de UNICEF que se transmite por El Trece tuvo esta recaudación en su 34ta edición.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Este sábado 9 de agosto muchas figuras dijeron presente en la 34° edición de Un Sol Para los Chicos con la misión de ayudar a los niños de Argentina y el mundo a través de la unión de UNICEF con eltrece.

Lee además
tremendo susto en cordoba: el cantante de dale q va se cayo del escenario
Video

Tremendo susto en Córdoba: el cantante de Dale Q' Va se cayó del escenario
wanda nara y l-gante, juntos otra vez: los vieron muy romanticos en una salida de villa crespo
Van y vienen...

Wanda Nara y L-Gante, juntos otra vez: los vieron muy románticos en una salida de Villa Crespo

Este año, se batió el récord del 2024 ($905.542.815 millones de pesos) y la recaudación final fue de $1.945.634.333 millones, un hito para el ciclo.

Guido Kaczka llevó adelante este programa de 4 horas y media de duración que recaudó $pesos, en concepto de $1.014.196.210 por donaciones telefónicas y vía web, $ 815.791.873 en cheques y $115.646.250 de la publicidad.

Las vías para seguir donando siguen abiertas y esta suma de dinero cercana a los 1.945.634.333 pesos se consiguió gracias a la solidaridad de la gente que ha colaborado toda la tarde, y lo puede seguir haciendo al teléfono 0810-333-4455 todo el año.

image

Un Sol para los Chicos lleno de figuras

Una nueva edición de Un Sol Para los Chicos se llevó a cabo este sábado 9 de agosto del 2025 con la conducción de Guido Kaczka junto a María Belén Ludueña y Mario Massaccesi con una recaudación final de $1.945.634.333

Tal como cada año, Julian Weich formó parte de la movida solidaria de UNICEF y eltrece de la mano de figuras como Carolina Amoroso, Benjamín Vicuña, Gabriela Sobrado y el influencer del momento Pablito Castillo, quienes mostraron el trabajo de la asociación.

Luciano Pereyra, La Konga, Rusher, La T y la M y Un Verano la rompieron con sus shows a lo largo de la jornada, quienes hicieron también posible la recaudación el monto al que se logró llegar este año.

Temas
Seguí leyendo

Karina Mazzocco pasó por San Juan y elogió los paisajes

Nacha Guevara se refirió a lo que Lali vivió en San Juan, tras la amenaza de bomba: "Fue desagradable"

'La París de Artur', una de las llaves para explicar la sonrisa de la sanjuanina Natalia Pelleritti

Se supo cuándo se casará Rodrigo de Paul y Tini Stoessel

Nico Vázquez suspendió sorpresivamente las funciones de su obra, ¿qué pasó?

Julieta Prandi, a días del veredicto contra su ex: pidió custodia y suman testimonios de control y violencia

Tres amigos, una máquina de fotos y decisiones obsesivas, en una película escondida en las plataformas

Juicio por abuso sexual contra el ex de Julieta Prandi: la modelo se descompensó en la última audiencia

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
tremendo susto en cordoba: el cantante de dale q va se cayo del escenario
Video

Tremendo susto en Córdoba: el cantante de Dale Q' Va se cayó del escenario

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Identificaron al joven hallado sin vida en el Barrio La Estación e investigan la causa de su muerte
Rawson

Identificaron al joven hallado sin vida en el Barrio La Estación e investigan la causa de su muerte

Muñoz tenía 25 años. 
Rawson

Cobra fuerza la hipótesis de que el joven hallado muerto en el Barrio La Estación se quitó la vida

Un joven murió en el Barrio La Estación; la Justicia investiga las causas del deceso
Gravísimo

Un joven murió en el Barrio La Estación; la Justicia investiga las causas del deceso

Identificaron al ciclista que fue atropellado por un camión del TC en 9 de Julio: se habría cruzado de carril
En la Ruta 20

Identificaron al ciclista que fue atropellado por un camión del TC en 9 de Julio: se habría cruzado de carril

Ruta 20: un ciclista murió tras ser embestido por un camión que trasladaba un auto del TC
Tragedia

Ruta 20: un ciclista murió tras ser embestido por un camión que trasladaba un auto del TC

Te Puede Interesar

El Gobierno sale a buscar pequeños emprendimientos mineros para regularizarlos y que aprovechen el boom de la actividad
Política de estado

El Gobierno sale a buscar pequeños emprendimientos mineros para regularizarlos y que aprovechen el boom de la actividad

Por Ana Paula Gremoliche
Identificaron al ciclista que fue atropellado por un camión del TC en 9 de Julio: se habría cruzado de carril
En la Ruta 20

Identificaron al ciclista que fue atropellado por un camión del TC en 9 de Julio: se habría cruzado de carril

Inicio de semana con temperaturas elevadas en San Juan.
Clima

Lunes primaveral en pleno invierno: así estará el tiempo en San Juan

Tradición en el fútbol de Jáchal.
Ni choris ni empanadas

Entre repulgue, pasteles y sopaipillas: la tradición en el fútbol jachallero

La imponente bodega El Parque, historia pura de Caucete. Foto: Leandro Porcel. video
El drone de Tiempo

Lugares abandonados: de ícono productivo de Caucete a un predio en total desuso