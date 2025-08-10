Un Sol para los Chicos recaudó $1.945.000.000

Este sábado 9 de agosto muchas figuras dijeron presente en la 34° edición de Un Sol Para los Chicos con la misión de ayudar a los niños de Argentina y el mundo a través de la unión de UNICEF con eltrece.
El especial solidario de UNICEF que se transmite por El Trece tuvo esta recaudación en su 34ta edición.
Este año, se batió el récord del 2024 ($905.542.815 millones de pesos) y la recaudación final fue de $1.945.634.333 millones, un hito para el ciclo.
Guido Kaczka llevó adelante este programa de 4 horas y media de duración que recaudó $pesos, en concepto de $1.014.196.210 por donaciones telefónicas y vía web, $ 815.791.873 en cheques y $115.646.250 de la publicidad.
Las vías para seguir donando siguen abiertas y esta suma de dinero cercana a los 1.945.634.333 pesos se consiguió gracias a la solidaridad de la gente que ha colaborado toda la tarde, y lo puede seguir haciendo al teléfono 0810-333-4455 todo el año.
Tal como cada año, Julian Weich formó parte de la movida solidaria de UNICEF y eltrece de la mano de figuras como Carolina Amoroso, Benjamín Vicuña, Gabriela Sobrado y el influencer del momento Pablito Castillo, quienes mostraron el trabajo de la asociación.
Luciano Pereyra, La Konga, Rusher, La T y la M y Un Verano la rompieron con sus shows a lo largo de la jornada, quienes hicieron también posible la recaudación el monto al que se logró llegar este año.