Un reconocido bailarín quedó postrada en una cama: Qué le pasó.

El artista contó que tuvo que someterse a una cirugía que le impedirá moverse por casi un año.

“Resulta que me tuvieron que operar de meniscos y ligamentos cruzados pues, no sé si se acuerdan, allá por 2018 me rompí los ligamentos en el Aquadance, en ‘ShowMatch’. Aquí estaré, en una rehabilitación de largos meses por delante”, contó el bailarín.

Y agregó: “En principio estoy asimilando todo esto. Estoy en la versión más quieta de mi vida. Aprendiendo a caminar nuevamente. Literal. Lo cual es transitar por muchos costados emocionales y de superación. Pasados estos 10 meses de rehabilitación, que con suerte y empeño quizás sean un poco menos, puedo regresar y reconectarme con mi carrera”.

Usandivaras remarcó: “Pero primero en este período debo darme mucho amor y conciencia en la recuperación. Los primeros días tenía mi pierna completamente desactivada. Me colgaba una pierna muerta, literal”.

El artista habló de su angustia frente a lo que le espera: “Estoy pasando un presente alarmante, son muchos meses por delante donde no voy a poder monetizar mi cuerpo. Y ser artista en Argentina es bastante vulnerable y precario. Pero estará en mí el renovar mi arte”.