jueves 14 de agosto 2025

Investigación

Un nuevo documento agrava el caso sobre la muerte de Mila Yankelevich

Varios días después de la muerte de Mila Yankelevich, se dieron a conocer aún más irregularidades con la empresa involucrada.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

En medio del profundo dolor por el fallecimiento de Mila Yankelevich en un accidente náutico en Miami, la investigación judicial sumó un capítulo clave. Un informe revelado en el programa DDM destapó presuntas irregularidades en el procedimiento y señaló graves fallas de seguridad atribuibles a varias empresas.

El periodista Martín Candalaft presentó el documento, de más de 30 páginas, extraído del expediente que lleva adelante la Justicia estadounidense. Según explicó, la familia de una de las niñas sobrevivientes —identificada como E.Z., de 9 años— denunció que el caso “no se está investigando de forma adecuada” y aportó información que hasta el momento no se conocía. La menor habría sufrido secuelas físicas y psicológicas permanentes.

Cómo sigue la investigación por la muerte de Mila Yankelevich

Entre los puntos más fuertes del escrito figura una afirmación contundente: “Nadie lo considera un accidente, esto se pudo haber evitado”. Las miradas apuntan a varias compañías y a la organización del campamento como posibles responsables del trágico hecho.

La investigación avanza en diferentes direcciones. Una de las firmas señaladas es Waterfront Construction, propietaria de la barcaza implicada. Candalaft precisó que la embarcación no transportaba basura —como se indicó en un inicio— sino materiales para la construcción de un muelle. También están bajo la lupa el Miami Yacht Club y la Youth Sailing Foundation, entidad organizadora del campamento.

El documento remarca que todos los involucrados actuaron con descuido e imprudencia en los instantes previos al choque. En el caso de Waterfront Construction, se les atribuye haber operado la embarcación sin la vigilancia suficiente, sin intentar maniobras para evitar la colisión y con un capitán que, pese a tener 12 años de experiencia, no contaba con la licencia habilitante para manejarla.

