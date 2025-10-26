Un ex Gran Hermano fue lapidario con Santiago del Moro: "Me dejó sin..."

Cristian U, exintegrante y ganador de Gran Hermano, no se guardó nada y disparó munición gruesa contra Santiago del Moro, actual conductor del reality sensación del país.
El exparticipante no se guardó nada y disparó munición gruesa contra el conductor del programa y último ganador del Martín Fierro.
Es que muchos recordarán aquella polémica frase de María, la novia del ex hermanito de aquel momento quien le aconsejó al ex paseador de perros que no firmara contrato con la emisora. Y si bien los años pasaron y supo ser parte del panel de debate del reality el dj asegura que hubo una mano negra que lo limpió.
Invitado a uno de los programas de streaming de la plataforma Love, al ser consultado sobre Santiago del Moro, Cristian U lanzó: “El tipo me parece un gran conductor no sé si para GH. pero es gran conductor. De repente, cuando se inicia el ciclo de Debate de todos los días me llaman para la apertura”.
“Y la verdad que cuando terminamos Laura Ubfal me dijo ´la rompiste. Borrillo vino y me dijo ´amigo, sos un culeao´. Yo estaba re contento. Y Laura, cada cosa que se decía me incluía. Y de repente no me llaman más. Y de repente dos productores históricos de GH, que son amigos, me dijeron ´¿sabés por qué no te llamaron mas, no?´”, continuó Cristian U.
Exponiendo al aire su verdad, el ex campeón del famoso reality arremetió: “Del Moro te dio de baja, me dijeron. Me dijeron que me lo juraban por sus hijos porque ellos estaban ahí. Lo he contado a esto y cuando lo cuento del Moro me manda un mensaje por privado de instagram”.
“Llamame por teléfono. Si lo tenés. O mandame un whatsapp. Cuando veo tu ejecución… ni lo leí. Juro por Dios. No lo quiero ni leer. Desde el momento en que me estás mandando un Mensaje por instagram, algo tan importante, que te tomaste tu tiempo, porque él no sigue a nadie, si es importante hacelo así. Por instagram le mando a una mina para decir que linda sos”, remató el ex Gran Hermano.