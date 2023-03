"Un degenerado": Cinthia Fernández fue atacada por un hombre a plena luz del día

Cinthia Fernández es una de las mujeres más bellas, queridas y conocidas de nuestro país, con una gran presencia en las redes sociales, sin embargo, no todo es felicidad en la vida de la modelo y panelista.

La panelista estrella de El Trece agregó: “Te cuento cómo actuar con un degenerado que se te tira en la calle. Yo estaba llegando al estacionamiento y un viejo verde me dice una guarangada y se me tira encima. El muy cobarde se mete adentro del supermercado”.

Cinthia Fernández no se dejó intimidar: “Me voy a tomar la molestia de ir al supermercado a escrachar a este señor que se baboseó en la calle. Quizás, así empiezan a tener más vergüenza y lo dejan de hacer. Me dijo una guarangada un señor mayor. ¿Dónde se escondió? No se preocupen, lo voy a encontrar”.

Cuando finalmente encontró al hombre le expresó en la cara: “Me tiene ganas de decir lo que me dijo”. El acusado negó todo: “Yo no te dije nada. Creo que hay un error. Yo venía hablando por mi teléfono”.

La ex participante del “Bailando por un sueño” le respondió: “Va a ser muy famoso, no se preocupe”. Ante tanta presión, el hombre finalmente reconoció: “Yo te pido disculpas si te molestó, pero no fue la intención”.

Cinthia Fernández le dijo: "No tengo ganas de que se babosee conmigo. La próxima vez, piénselo bien. A los babosos y acosadores se los cura así porque después se propasan con nenitas. ¡Mirá como se esconde! Estoy harta de convivir con estos babosos, ¡y soy fina al decirles babosos!".