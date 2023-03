Sorpresa y escándalo: tres primerísimas figuras salieron a defender a Jey Mammón

El posteo más fuerte a favor de Jey Mammón fue del de Chano, creador y líder de “Tan Biónica”, que escribió: “Te creemos amigo”.

Por su parte, Sandra Mihanovich, que acaba de participar en el disco de Jey Mammón (cuyo lanzamiento fue cancelado), le escribió: “Te abrazo”.

Finalmente, la reconocida actriz de telenovelas Grecia Colmenares apoyó al conductor de “La Peña de Morfi” pero de manera más ambigua al decir: “El tiempo de Dios es perfecto. Si no hiciste nada, Dios estará contigo y todo saldrá bien”.

Chano y otros famosos respaldaron a Jey Mammon en cambio, Thelma Fardin apoyó al denunciante

El descargo de Jey Mammón

En la grabación que subió a sus redes sociales, el artista comienza declarando: “Estoy atravesando el momento más difícil de mi vida, por la razón de que los niveles de angustia que estoy viviendo no los experimenté nunca. Lo que estoy sintiendo no sabía que se podía sentir. Por eso hace una semana tengo una necesidad imperiosa de salir a gritar, no a decir, lo que les voy a decir. Pero no tengo las fuerzas, estoy en esta silla y no me puedo ni parar”.

Jey Mammón aseguró: “Yo no violé, yo no abusé, yo no drogué a ninguna persona nunca en mi vida. Ni lo hice, ni lo haría, ni lo voy a hacer. Lo niego rotundamente. A Lucas lo conozco. Lo conocí el 25 de abril de 2009. Él dice que me vio en esa fiesta y que tenía 14 años. Él en esa fiesta tenía 16. En esa fiesta nos conocimos, intercambiamos unas palabras”.

El referente de Telefe afirmó: “Hay testigos, videos, se puede probar esto que estoy diciendo. Quiero dejar esto acá. Esta semana se desmenuzó un tuit de 2011 en el que yo decía: 'Soñé que garchaba con mi ex Lucas'. Dieron por sentado que Lucas era ese Lucas y yo podría decir que era otro Lucas. No. Es él. Yo tuve un vínculo con Lucas, una relación. No voy a poner debajo de la alfombra ni un tuit ni mi vínculo con Lucas. En la fecha del tuit, 22 de diciembre de 2011, Lucas tenía 19 años”.

Jey Mammón terminó su descargo diciendo: “Yo entiendo que Lucas necesita cerrar su historia, pero no es diciendo cosas que yo no hice. Yo no quiero un pacto entre las partes. El daño que se me está haciendo es tan enorme que yo necesito el juicio para buscar la verdad. ¡Necesito recuperar mi vida!”.