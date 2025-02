Tres famosos streamers intentaron ingresar a la casa de Gran Hermano y terminaron en la policía

“Nos despertamos hoy, tomamos unos mates y dije: ‘Tengo que comprar los cigarros para esto que quiero hacer’”, comentó durante la transmisión El Wandi, quien ya había generado polémica cuando ingresó a la casa en ediciones anteriores. Minutos después, se lo vio comprando diez paquetes de cigarrillos y detallando su plan en vivo. “Vi que los participantes de Gran Hermano estaban con muchas ganas de fumar y dije: ‘Me colé una vez a la casa de GH, ¿por qué no dos y con cigarro para ellos?’”, explicó.

El video dejó en evidencia que los streamers no tenían un plan claro para concretar la intrusión, pero confiaban en poder lanzar los cigarrillos dentro del patio de la casa, sin ser descubiertos. El Wandi ironizó sobre la situación, afirmando que no estaban cometiendo ningún delito: “Nosotros no hicimos nada, solo estamos caminando. Somos unos simples transeúntes en busca de un solo objetivo”.

Sin embargo, su presencia en las inmediaciones del lugar despertó sospechas entre los vecinos, que llamaron a la policía antes de que pudieran ejecutar su idea.

Mientras merodeaban por los alrededores de la casa, los streamers fueron abordados por personal de seguridad privada y efectivos policiales, quienes les exigieron que dejaran de grabar. “Bajá el teléfono”, ordenó una oficial. Al ser cuestionada por El Wandi, que argumentó que filmaba “por seguridad”, la agente fue tajante: “No me podés filmar. Les voy a pedir que se retiren”.

El intento de irrupción terminó abruptamente con la intervención policial y la orden de desalojar la zona. El video, lejos de ser eliminado, quedó registrado y sigue circulando en plataformas como TikTok y Twitter.