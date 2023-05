Tremendo relato de Jorge Rial sobre su infarto: "Me morí"

Jorge Rial confesó: “Nadie está preparado para morirse y literalmente fue lo que me pasó. De hecho, en mi hoja clínica, me la hicieron leer después, ¿no? No me la dejaron leer antes. Dice 'muerte súbita'. Estuve más o menos 10 minutos muerto ”.

El animador remarcó: “Estuvieron 10 minutos tratando de reanimarme, me dieron tres descargas eléctricas y me cagaron literalmente a palos. De hecho, todavía me duele mucho la caja toráxica. El enfermero se trepó arriba mío y que se negó a dejarme ir”.

Jorge Rial reconoció que todavía no asumió todo lo que le pasó: “Lo cuento y parece que estoy contando la historia de otro, no la mía, pero realmente fue terrible. Repito: todavía no terminé de armar todo. Me voy a enterando de todo de a poquito, hay gente que me va a contando”.

En ese punto, el conductor recordó el momento en que decidió ir a la clínica: “Me desperté con un dolor de pecho muy agudo. A la media hora decidí llamar a mi cobertura médica e ir al sanatorio. Yo soy muy cabeza dura, no le doy mucha bola, pero sin embargo sentí que algo me iba a pasar. Me atendieron rápido para hacerme los análisis. El electrocardiograma me dio bien, pero sentía que algo me pasaba. Efectivamente, a los 20 minutos, un médico me dijo: ‘Tengo malas noticias, está atravesando un infarto. Le vamos a tener que poner un stent'”.

Jorge Rial confesó: “Me prepararon en esa cama, donde me saqué esa foto..., en esa cama me morí... me estaban haciendo el electrocardiograma de rutina y ahí me fui. Ahí me cuentan que se me fueron los ojos para atrás y que empecé a ahogarme. Pasaron cosas, no es para contar ahora porque lo estoy elaborando. Después me tuvieron 14 horas sedado y dormido. Estaba muy sedado porque soy grandote, no lograban sedarme para dejarme tranquilo”.