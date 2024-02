Trabajó en Disney con Selena Gómez y ahora tiene prohibido volver a la serie que protagonizó

Selena Gómez anunció el regreso de Los Hechiceros de Waverly Place , la famosa serie de Disney , pero no todas son buenas noticias, ya que Dan Benson (Zeke Beakerman en la ficción) no podrá ser partícipe por vender contenido hot en su pasado.

Sin embargo, Dan Benson le confirmó al medio especializado TMZ que no fue invitado a participar a la nueva entrega de Los Hechiceros de Waverly Place. Tampoco lo hará en un futuro por dedicarse a subir contenido hot a través de OnlyFans.

"Creo que es súper emocionante que los fans tengan la oportunidad de revivir su infancia y ver regresar a los personajes que solían amar. Me encanta la premisa y la nueva idea que están desarrollando para el programa. Sin embargo, también me siento triste porque estoy seguro de que no formaré parte del proyecto", expresó el actor.

Si bien no emitieron un comunicado, Disney tiene políticas que no se pueden incumplir ya que podría ser "censurado" en cuanto a volver a aparecer en ficciones que sean creadas por la misma empresa.

De esta manera, todos los integrantes del elenco original estarán en esta secuela, pero Dan Benson, quien interpretaba el papel de Zeke Beakerman, será el único que no lo haga.

¿Cuál es el elenco de Los Hechiceros de Waverly Place de Disney?

Entre los personajes principales, se encuentran los siguientes:

Selena Gómez como Alexandra «Alex» Russo

David Henrie como Justin Russo

Jake T. Austin como Maximiliano «Max» Russo

Jennifer Stone como Harper Finkle

Maria Canals-Barrera como Theresa Russo

David DeLuise como Jerome «Jerry» Russo

Entre los personajes secundarios, se destacan los siguientes:

Ian Abercrombie como Profesor Crumbs (temporadas 1-4)

Dan Benson como Ezekiel «Zeke» Beakerman (temporadas 1-4)

Bill Chott como Hershel Laritate (temporadas 1-4)

Josh Sussman como Eno Normous (temporadas 1-2, 4)

Jeff Garlin como Monte Carlo Kelbo «El tío Kelbo» Russo (temporadas 1-3)

Skyler Samuels como Gertrude «Gigi» Hollingsworth (temporadas 1-2)

Fred Stoller como Dexter Quesenberry (temporada 4)

John Rubinstein como Gorog (temporada 4)

McKaley Miller como Talia Robinson (temporada 4)

Bridgit Mendler como Juliet Van Heusen (temporadas 2-4)

Daniel Samonas como Dean Moriarty (temporadas 2, 4)

Gregg Sulkin como Mason Greyback (temporadas 3-4)

Andy Kindler como Chancellor Rootie Tootietootie (temporadas 3-4)

Hayley Kiyoko como Stephanie «Stevie» Nichols (temporada 3)

Bailee Madison como Maxine Russo (temporada 4)

Leven Rambin como Rosie (temporada 4)

Frank Pacheco como Felix (temporada 4)

Dan Benson (Zeke Beakerman) participó de Los Hechiceros de Waverly Place en la exitosa serie de Disney hasta la cuarta temporada.