Todo indica que Martín Insaurralde le fue infiel a Jésica Cirio con Sofía Clerici: ¿fue el detonante?

image.png

"El pelo de ese color lo tenía en el 2021, o sea, esto viene desde hace rato. ¿Ya la engañaba con ella a Jésica Cirio?", acotó.

Además, compartió dos historias de Sofía que causaron revuelo por sus dichos, donde ella decía: "No te olvides de dónde saliste y te quisiste salvar por un hijo sin amor, porque no fuiste más que una convenida. Te falta valores de familia que no tenés".

"¿Qué pasa? ¿Tanto te duele? Que me den el lugar gato!!!", escribió en otros de los posteos. Gossipeame no tardó en seguir subiendo más información y señaló: "Hará 7 semanas atrás con una gossipera hablamos de para quién serían estos mensajes. Ahora todo va tomando más forma".

image.png

Luego, comparó dos fotos que compartieron Sofía y Jésica al mismo tiempo, y aseguró: "Cuánta coincidencia, las dos en España, looks parecidos, subieron la misma publicación el mismo día".

La modelo expuso en sus redes sociales su romance con el Jefe de Gabinete de la Provincia de Buenos Aires, y reveló que se encuentran de viaje en Europa.

image.png

La modelo publicó en sus historias de Instagram imágenes donde se puede ver que disfrutaba junto al ex de Jesica Cirio en un lujoso yate en Marbella.

Clerici también publicó imágenes de los mariscos que comieron abordo y la exclusiva champaña que compartían en altamar. Sofía también etiquetó a Insaurralde en las historias y hasta agregó un corazón rojo.

A pesar que parecía no tener problemas con mostrar su relación amorosa con el político, terminó por borrar los posteos que lo relacionan al poco tiempo.

Además, también publicó un video dónde se le puede ver en medio de una fogosa escena romántica en una cama.

Por supuesto, el clip fue eliminado rápidamente de las historias de Sofía Clérici, intentando no dejar rastros con Martín Insaurralde, aunque todo fue viralizado.

Fuente: Exitoina