Tini Stoessel furiosa con Rodrigo De Paul por culpa de Camila Homs

Tini Stoessel no viaja a Qatar, ¿por culpa de Camila Homs?

La decisión de Camila Homs de adelantar su viaje a Madrid para que sus hijos puedan reunirse con Rodrigo De Paul no le cayó para nada simpática a Tini Stoessel .

Tini Stoessel "deschavó" a De Paul y mostró que hace en su tiempo libre

La modelo tenía pensado viajar a Europa en marzo pero decidió adelantar el trámite por motivos laborales y porque, según explicó, su hija Francesca extraña mucho a su papá.

Por ende, corrió el vuelo y en febrero estaría pisando tierra española. Esta noticia no fue para nada agradable para la Triple T que parece haber estallado en furia por la presencia de la rubia.

“Hay mucha especulación en relación al viaje de Camila Homs y quiero aportarles un dato que es clave en esta historia”, anunció Etchegoyen en Mitre Live.

"El tema acá es que todo esto se habría complicado por expreso pedido de Tini Stoessel, ‘a tu ex no la quiero en Madrid’ fue la frase que me enviaron en las últimas horas, esto define un claro pedido de La Triple T a su pareja”, explicó el periodista de espectáculos.

De acuerdo a Etchegoyen, “esta versión tan potente no me sorprende, que quieren que les diga, yo conté ya que Tini nunca quiso que Camila viaje al Mundial y por eso no viajó”.

“De todos modos, aunque De Paul le exija a Camila que no viaje ella quiere hacerlo y podría pagarse el viaje de su bolsillo para poder llevar a sus hijos a España”, cerró Etchegoyen.