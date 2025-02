"Tentativa de homicidio": el escándalo que salpica a Darío Barassi

Love is blind 1.webp

El drama comenzó cuando la joven acusó a su marido de golpearla salvajemente. El periodista Fefe Bongiorno contó en su cuenta de X: “En este momento Emily está siendo tratada en el hospital por primera vez desde el hecho de violencia. Tiene hematomas en las piernas, en los brazos y en el cuello”.

Y agregó: “Entienden el hecho como una tentativa de homicidio. Su abogado nos contaba recién que hubo situaciones previas de violencia que ni la familia sabe, y que van a perjudicar a Santiago en el juicio. Santiago aseguró en un mensaje a uno de sus ex empleadores que ‘solo fue una pelea familiar’”.

El duro relato de Emily Ceco sobre la violencia de género que sufrió de parte de Santiago Martínez

La joven contó: “Me pegó una trompada en la cabeza, de espalda. Le dije ‘por favor, no me pegues’, y él me dijo ‘sos una put*’, y me volvió a pegar, y me pegó dos trompadas más. Y me dice: ‘Hace dos horas no llorabas, llorá ahora, hace dos horas no pensabas en el pelotu** cuando estabas moviendo el ort* arriba del escenario’. Ahí me pone la cara contra la cama y me empieza a pegar en la cabeza. Lo único que le pedía era que parara. Empecé a gritar por ayuda y me tapó la boca”.

Emily agregó: “Me dijo ‘sos una negra villera, siempre fuiste así’, y mientras me pegaba, me escupía”.