Emily, de Love is Blind, denunció a su pareja por violencia de género: el relato del horror, en primera persona

Según relató, el episodio de violencia sucedió durante el fin de semana, cuando Emily había salido con sus amigas y familia a una despedida de sotera sorpresa, donde fueron a una función de SEX. Esto habría desatado la furia de Santiago. “Cuando llegamos a casa ya no me hablaba. Lo abracé de atrás y le di un beso y me saca y me dice ‘andate, sos una paje… Sos una pu… vos y todas con las que fuiste’”, relató con la voz entrecortada por la angustia y el llanto. Y agregó: “Le dije que había participado en el show y me dice ‘ya te vi en TikTok pu… Estabas arriba del escenario bailando con chongos y disfrutando. Sos una paje...’“.

Con lágrimas en los ojos y la contención del conductor, Fefe Bongiorno, la joven relató que la agresión comenzó cuando intentó abandonar la casa: “Le pedí por favor que dejara de trabar la puerta de la habitación, que quería irme. Me dijo que si me iba, me llevaba todas mis cosas”. Cuando comenzó a empacar, él le dio varios golpes: “Ahí fue cuando me pegó una trompada en la cabeza y en la espalda. Le dije ‘por favor no me pegues’ y me dijo ‘sos una p…’ y me volvió a pegar”. Luego, según su testimonio, él la inmovilizó sobre la cama y la ahorcó: “Tengo moretones de cómo me agarró. Entonces le empecé a pegar con las rodillas en la espalda para que me dejara y me dijo ‘hija de p…, me estás pegando. Hace dos horas cuando estabas moviendo el orto arriba del escenario no llorabas, llorá ahora’”.

Emily logró escapar de la situación y el calvario el domingo, cuando Santiago salió a tirar la basura. “Le mandé una foto a mi hermana de cómo estaba y le pedí ayuda. Me mandó un auto. Le mentí que iba a limpiar y me escapé”. Finalmente, realizó la denuncia el martes: “Tengo el botón antipánico, tengo la perimetral y también tengo miedo que le haga algo a mis gatos”, aseguró. A medida que se conocían sus palabras, el caso generó conmoción en redes sociales y medios de comunicación.

Durante la entrevista también compartió capturas de los mensajes que recibió tras la golpiza. En la captura que mostraron en Bondi Live, se veía que supuestamente el joven le decía a su ex novia: "Hoy le escribo a la chica del salón y les estoy diciendo esto a los invitados 'Hola, lamentablemente el salón con el que contábamos y teníamos todo arreglado se le escapó que esa fecha estaba ya reservada con un cumple al mediodía, así que muy a nuestro pesar queríamos contarles que vamos a posponer la boda para más adelante'".

En el siguiente mensaje, él le pedía a ella que no hablara públicamente: "Mantengamos nuestra intimidad resguardada, si no volvemos a estar juntos, nos ponemos de acuerdo y lo anunciamos juntos". Y continuó: “Pero seamos cautos, mañana nos llaman para el Bailando y obvio que estando separados es una chota decir que si, pero por lo menos podemos analizarlo y decidirlo si lo anunciamos YA quizás", agregaba respecto a posibles oportunidades laborales que les propusieran hacer juntos.

El relato de la joven generó gran conmoción en redes como entre los fanáticos del reality.