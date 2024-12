"¿Te molestó que el Presidente te reemplazara tan rápido?", la incómoda pregunta de Mirtha a Fátima Florez

Georgina Barbarossa, otra de las invitadas de la noche, se interesó rápidamente en el tema. “¿Y qué más viste?", dijo la actriz y conductora. Mirtha devolvió: “Uy fue largo. Ahí dije ‘uh, son raros’”. Luego agregó: “Y cuando se fueron, que salieron caminando por acá, el Presidente dijo ‘uy, esta señora hace cada pregunta’. Él cree que no lo escuché, pero lo escuché perfecto”.

En relación con esa anécdota, Florez reconoció que ese día la pasaron “muy bien” y que es un programa que la gente todavía le nombra en la calle.

Era todo risas en la mesa, compuesta también por el periodista Marcelo Polino, el chef Donato De Santis y al doctor Roberto Debbag. Hasta que Barbarossa preguntó: “¿Te molesta o te gusta que te sigan haciendo acordar a Milei?”.

“Es parte de mi vida, de mi pasado. Yo me manejo con el corazón, no soy muy racional y nunca uno tiene que arrepentirse de nada, si la pasé bárbaro”, remarcó Fátima.

Enseguida, Mirtha redobló la apuesta. “¿Y que te reemplazaran tan rápido?”, dijo la diva de la televisión, en referencia a la nueva relación de Milei con “Yuyito”.

“¿Reemplazar?”, repreguntó la artista, sorprendida. “Te reemplazaron, tan rápido”, dijo la conductora, casi como un lamento.

“Voy a tomar un traguito de champagne porque esto hay que digerirlo”, dijo Florez entre risas nerviosas. Y remarcó: “La vida continúa y cada uno sigue con su vida”.

Parecía que el tema se extinguía, pero Mirtha preguntó: “¿Es muy pasional el Presidente?”. Fátima contestó que juntos eran “explosivos” y que tiene “buenos recuerdos” de él. “Si alguien pasó por mi vida es por algo. No le reprocho nada”, destacó.

La temática dejó de ocupar el centro de la mesa durante varios minutos, hasta que Mirtha le preguntó si Milei la había dejado para comenzar su nueva relación.

“Nadie deja a nadie por nadie. Las relaciones se separan por motivos personales, pero para mí nunca hay terceros en discordia”, aseguró.

Más temprano, en una entrevista con La Once Diez/Radio de la Ciudad, Florez también había hablado sobre Milei y su nueva pareja. Dijo que no tendría problemas en ir al programa de televisión de “Yuyito” González, y aseguró: “De mi parte va a encontrar una amiga, una oreja, una compañera, no quiero cosas que no son, y lo que diga está todo bien, cada uno puede decir lo que quiera”.

FUENTE: Clarín