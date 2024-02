Tamara Báez mostró que gastó una fortuna en ropa en un solo día

No solo L-Gante está enamorado, también su ex y madre de su hija, Jamaica, Tamara Báez. La influencer se olvidó del artista de la "Cumbia 420" y se mostró cariñosa con su nuevo amor. A su vez, no se priva de nada y se da todos los gustos que quiere. En esta oportunidad, se gastó una fortuna en ropa.