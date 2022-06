"Sos muy lindo": Lali Espósito se quiso levantar a un participante y lo que pasó fue muy incómodo

Irreconocibles No vas a poder creer cómo era la cara de L-Gante antes de los tatuajes: mirá

Alexis cantó "Deja de llorar", una reconocida canción del Polaco pero no logró convencer al jurado. Ninguno se dio vuelta para verlo hasta el final, cuando terminó de cantar y pudieron conocer su rostro.

El primero en darse cuenta que Alexis era muy lindo fue Ricky Montaner que tiró: "Ah, es guapo el hijo e puta".

Lali Espósito siguió y no se quedó atrás con los piropos. “Trajiste una propuesta muy copada, pero con todo el respeto, no fueron atinadas las decisiones que tomaste, ninguna iba a un buen fin. Te quiero decir un montón de cosas, pero no puedo acomodar las ideas porque sos muy lindo”, le dijo la intérprete de Disciplina pero había un problema.

lali espósito.jpg Lali Espósito no pudo seguir con su devolución.

Es que Alexis fue hasta La Voz Argentina acompañado de su novia que veía toda la escena desde el backstage junto a Marley e hizo silencio apenas comenzó el "tiroteo" de Lali. "No me chamuyés Lali", le dijo el participante a la jurado tratando de calmar la situación.

Antes de irse, Lali Espósito redobló la apuesta y comenzó a gritarle su teléfono celular al participante que, por supuesto, se fue de la mano con su novia. Triste por haber sido rechazado pero prometió que buscará una nueva oportunidad.