SÓNICO, un exquisito puente hacia la revolucionaria obra tanguera de Eduardo Rovira

-¿Cuándo nace SÓNICO y quiénes lo conforman?

-SONICO nace en Bruselas en 2015 con una misión única: rescatar, interpretar y difundir la obra de Eduardo Rovira, uno de los compositores más innovadores y menos reconocidos del tango contemporáneo. Desde entonces, el grupo ha evolucionado de ser un cuarteto a un ensamble multinacional de diez músicos, provenientes de Argentina, Bélgica, Francia, España, Polonia, Chile y Estados Unidos. Su formación incluye bandoneón, violín, piano, contrabajo, guitarra eléctrica, viola y cello. De acuerdo a los programas que interpretamos la agrupación se adapta a las necesidades del repertorio. Para el concierto que ofreceremos en San Juan nos presentaremos en nuestro formato de quinteto: Lysandre Donoso (bandoneón), Stephen Meyer (violín), Ivo De Greef (piano), Alejandro Schwarz (guitarra) y yo, Ariel Eberstein (contrabajo). Vale aclarar que SÓNICO es el único conjunto que en el mundo que en la actualidad se dedica exclusivamente a la obra de Eduardo Rovira.

-¿Cómo se podría definir la propuesta artística que comparten sobre el escenario?

-La propuesta de SÓNICO es un viaje al corazón del tango moderno, nuestros conciertos serán una confluencia de celebraciones: por un lado, los 100 años del revolucionario compositor argentino Eduardo Rovira y por el otro los 10 años de nuestra agrupación. Estas presentaciones se desarrollarán en una gira por Chile y Argentina que se titula "ROVIRA 100". Durante la misma SÓNICO explorará los últimos dos trabajos icónicos de Rovira: “Sonico” (1969) y “Que lo Paren” (1975). Las presentaciones combinan investigación histórica y excelencia musical. Desde nuestra creación, SÓNICO ha rescatado y transcripto más de 70 obras de Rovira a partir de manuscritos y grabaciones no comerciales. Música que no ha sido interpretada en más de 60 años.

-¿Qué significa para ustedes tocar en la tierra del tango?

-Volver a Argentina en el 2025, en el marco del centenario de Rovira y del décimo aniversario de SÓNICO, es mucho más que una gira: es un acto de justicia poética. Es tocar en la tierra donde nació esta música, frente a un público que, como nosotros, busca redescubrir una parte esencial pero olvidada de su identidad cultural. Esperamos en cada concierto sentir el peso de la historia, pero también la alegría de saber que estamos ayudando a reescribirla.

-¿Qué proyectos tiene por delante la agrupación?

-ROVIRA 100 no se limitará a la gira en Argentina, será un año entero de celebraciones de este titán del tango moderno. El proyecto central para 2025-2026 será el lanzamiento de un álbum doble que llamaremos ROVIRA 100, el mismo sera grabado al final de nuestra gira en Buenos Aires. La gira sudamericana también servirá como inspiración para la creación de un espectáculo escénico que se titulara “El Futuro Era Hoy”, una mezcla entre concierto, documental y homenaje visual. El mismo sera estrenado en Bélgica en noviembre de este año. Además, en marzo del 2026 presentaremos en el Palacio de Bellas Artes de Bruselas “BOZAR”, una creación bajo el nombre de Sinfonía de Tango, que es una colaboración con la ‘Brussels Philharmonic’ que llevará las obras de Rovira y Piazzolla a una nueva dimensión sinfónica.

-¿Algo más que quieras agregar a modo de invitación para la gente que no termina de decidir si ir o no a su presentación?

-Si alguna vez disfrutaste de la música de Piazzolla, te aseguramos que Rovira será una revelación. Nuestra invitación es simple: vengan a descubrir al compositor que fue “más revolucionario que Piazzolla”, según el propio Astor. En nuestros conciertos no solo se escucha tango, se vive una historia de riesgo por sus ideales de lo que el tango debió ser. Y SÓNICO está ahí para contarla, nota por nota.