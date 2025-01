Soledad Fandiño superó su tratamiento contra el cáncer y compartió un conmovedor mensaje: "Lo importante es..."

La joven añadió: “Yo quiero poder ayudar desde donde sea, motivando, acompañando, transmitiéndoles alegría, brindándoles herramientas que yo misma probé y me sirven. Y si le llega a una persona, aunque sea y le viene bien, con eso soy feliz”.

La ex modelo confesó que no es una tarea fácil enfrentar la enfermedad: “Obviamente hay días buenos y otros que cuestan más, a todos nos pasa. Se los digo y me lo digo a mí misma, aflojemos con la presión de que todos los días deberían ser maravillosos, porque, aunque lo sean, tal vez uno no se siente con la mejor energía como para reconocerlo o sacarle lo mejor”.

Fandiño, conocida como una mujer de fuerte carácter y gran personalidad, reconoció que incluso ella se siente, a veces, superada por las circunstancias: “Tengo miedos, inseguridades, pensamientos que no suman, me meto mucha presión para todo y muchas veces son ustedes los que me ayudan a mí, compartiéndome sus historias, preguntándome cosas, dándome cariño a la distancia. Me llegan mensajes tan hermosos que lo único que me sale siempre es querer darles el mismo amor”.

La joven cerró su extenso texto diciendo: “Gracias por estar siempre”.

Es importante recordar que fue en septiembre del año pasado cuando Fandiño decidió contar públicamente que se enfrentaba a un cáncer de mama para ayudar a otras personas: “A partir de mi experiencia personal, quiero ir compartiendo información, herramientas y recursos que me han sido útiles en este camino. Mi objetivo es ayudar a otras personas que estén pasando por lo mismo o que simplemente necesiten saber más sobre el tema”.