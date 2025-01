Mirtha Legrand, luego de 6 años, volverá a hacer su programa desde Mar del Plata: los detalles

Así se organizaron durante 2023 y 2024, pero siempre desde Buenos Aires, con sus clásicas comidas junto a las figuras más relevantes del mundo del entretenimiento, la cultura, la actualidad y la política. Volver a salir desde La Feliz era un sueño, que la Chiqui volvió a expresar en el mencionado evento en el Costa Galana. Un día después, StoryLab, la productora de su nieto Nacho Viale y Diego Palacio, anunció que le cumplirá el deseo a Mirtha y a Juana de hacer sus programas desde Mar del Plata como pre lanzamiento a la temporada 2025

La noche de Mirtha y Almorzando con Juana estarán al aire en dos fines de semana consecutivos, sábados 15 y 22 y domingos 16 y 23 de febrero respectivamente, con el tradicional Costa Galana como escenografía. Esta última fecha coincide con el cumpleaños número 98 de la Chiqui, por lo que habrá que estar atentos a las sorpresas que pueda haber al aire. Después, ambas tienen planeado algunos días de descanso y en marzo, a fecha a combinar, retomarán los programas desde Buenos Aires, siempre con producción de StoryLab y por el canal de Constitución.

Marplatense por elección

No es novedad el amor que siente Mirtha por la Perla del Atlántico. Lo afirma cada vez que tiene oportunidad, en charlas informales, o en encuentros rimbombantes, como los festejos por los 30 años del Costa Galana. Allí la recibieron con la emblemática canción de su programa y con todos los honores. Y dejó en claro lo que siente cada vez que la visita.

“Me encanta venir a esta ciudad. Desde que tenía tres años vengo a Mar del Plata, que en ese entonces era otra Mar del Plata. Siempre me ha parecido una ciudad bellísima. Estoy muy feliz de estar acá. Ahora me tengo que ir porque voy a empezar los programas, pero aquí la paso divino. No voy a la playa, pero disfruto mucho. Me divierto y hoy estoy entre ustedes, soy una más entre ustedes. Me siento totalmente marplatense. Nací en Villa Cañás, pero soy marplatense”.

Durante estos días, Mirtha aprovechó para disfrutar del teatro, una de sus actividades favoritas. En cada ocasión, el público la ovacionó con aplausos y muestras de alegría. Y al finalizar cada función, los protagonistas la saludaron desde el escenario, mientras ella respondía desde su butaca con unas palabras de agradecimiento. Brujas, Mamma Mia!, Cyrano, Una familia de locos fueron algunas de las obras que contaron con su presencia. Ahora, se presenta un nuevo objetivo en el horizonte: el sábado 15 de febrero, cuando volverá a escuchar la inconfundible melodía de sus programas, otra vez desde Mar del Plata.

