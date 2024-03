Sol Pérez y Laura Ubfal se dijeron de todo en el debate de Gran Hermano: "Una buena mujer..."

Darío Barassi deberá dejar la televisión por un problema de salud: "Me quiero matar..."

Se trata de Sol Pérez y Laura Ubfal que se dijeron de todo en el “Debate de ‘Gran Hermano’” . La discusión arrancó cuándo la modelo le recriminó a la periodista: “ Cuando vos hacés sentir mal a alguien y todos entendimos lo mismo, me parece que lo mejor como una buena mujer es pedir disculpas , pero bueno. Solo eso. Yo jamás haré sentir mal a un compañero de trabajo, y si alguna vez lo hice, le pido disculpas”.

En vez de bajar el tono del conflicto, Ubfal redobló la apuesta e ironizó: “¿Sabés por qué no te pido disculpas? Porque no entendiste”.

Esa respuesta enojó a Pérez que le contestó: “¡Es que todos entendimos lo mismo, Laura!”.

Ubfal no cedió y le recriminó a su compañera, alzando la voz: “¡Y vos no dejás hablar, Sol! La gente me pregunta qué te pasa que gritás”.

Pérez redobló la apuesta y le echó en cara a la periodista su favoritismo por Furia: “La ‘gente’ es Twitter porque vivís hablando de Twitter, Laura. Nosotros somos analistas, somos imparciales, no somos fanáticos de ninguno”.

Ubfal intentó ponerle punto final a la discusión diciendo: “Bueno, Sol, si no querés que te conteste, sigamos”.

Pérez, en vez de dar por terminada la discusión, le hizo una tremenda recriminación a su compañera: “No, ¿sabes qué pasa? Todos entendimos mal menos vos, está todo bien. Igual sigo diciendo algo que tenés que escuchar. Sabrina también se sintió muy mal por un comentario tuyo y no lo dijo. ¿Por qué tenemos que sentirnos las mujeres mal por comentarios que vos haces y no decís: ‘La verdad que si te sentiste mal te pido mil disculpas’?”.

Embed - ¡SE DIJERON DE TODO!: La TREMENDA PELEA de Sol Pérez y Laura Ubfal A LOS GRITOS: "Pedirme perdón"

El apoyo de Laura Ubfal a Furia

Al terminar el programa, en una entrevista para LAM, la periodista reconoció que apoya a la participante más popular de “Gran hermano”.

Ubfal remarcó: “Este año estuve del lado de las furiosas. Entonces hubo furor y por suerte buena onda con la gente. Hay muchísimos chicos, público nuevo que son nenes. Así que estamos re contentos”.