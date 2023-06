Sofía Jujuy Jiménez, desconsolada tras ver las fotos de su novio a los besos con otra mujer

Este jueves, compartió con sus seguidores de Instagram varias historias en las que habló del engaño de Bautista. Llorando, Sofía expresó su tristeza a corazón abierto: “Ustedes me conocen, soy muy transparente y no puedo mentir. La verdad es que estoy rota, partida al medio, estoy desilusionada, en shock también. En este momento no puedo decir demasiado tampoco”.

“Tenía mis planes, tenía cosas por hacer juntos, cuando te rompen el corazón no hay vuelta atrás. La traición es... lo pienso y no lo puedo creer, no lo entiendo”, señaló muy dolida por la infidelidad. “Te juro que parece una película de terror, agarro mi celular y veo estas cosas, no lo puedo creer”, agregó Jiménez.

También se refirió a cómo seguirán sus días luego de esta ruptura que le rompió el corazón: “Por lo pronto me quedaré acá, sigo en Europa, estoy en Barcelona, visitando amigos”. Luego, explicó que este viaje estaba relacionado a un trabajo pero no pudo dar muchos detalles: “Terminé un proyecto buenísimo, no puedo decir nada por contrato, ya se enterarán más adelante”.

Con total indignación, Sofía aseguró: “Estaba trabajando, loco. Quería tener mis vacaciones ahora... pero bueno, todo pasa. Eso simplemente, quería aparecer por acá, tengo mi celular explotado, el whatsapp que me explota. Respondo una vez por acá y me desconecto. Gracias a los que mandan amor, a mi familia y amigos”.

En una entrevista con Teleshow hace un mes, Jujuy había hablado de su relación con Bautista, a quien definió como “un compañero de la hostia”. En ese momento, no sospechaba que el polista podría llegar a engañarla, ya que el vínculo que tenían era bastante bueno.

“Estoy muy agradecida, porque al principio no entendía lo que es el amor sano. Estaba tan acostumbrada al amor tóxico, a la escena de celos innecesaria. Bauti está más elevado, más evolucionado, porque es muy sano mentalmente, no tiene conflictos, es puro amor. El típico que te potencia, que te mira con ojos de amor entendés. O lo que para mí hoy en día y tengo clarísimo es el amor, que es esta cosa de bancar al otro, acompañar, hacerlo brillar. “¿Te conocí así? Bueno, quiero que seas más todavía”, había explicado la comunicadora.

Luego, recordó cómo se conocieron: “Yo estaba en una producción de fotos en Pilar. Y da la casualidad de que era en la casa de él. Viene y digo: ‘¿Quién es?’. No se paraba de reír. Era como una lucecita. Encima yo estaba haciendo el programa de Cabak en ese momento, o sea, estaba muy triste por dentro, la estaba pasando muy mal. Él era un buena onda total y amaba los caballos y cómo los cuidaba... Me hipnotizó su forma de ser. Y al mismo tiempo me hacía acordar mucho a mí misma, que yo también era buena onda y me cagaba de risa con la gente. Le hice una story con los caballos, y le dije: ‘¿Cómo es tu Instagram?’. Entonces ahí lo etiqueté. Empezó por ahí. Y después al tiempo él me invita a un recital de unos amigos. Me pareció un programón, sobre todo su actitud: iba directo al grano”.

En el medio, se habían distanciado por un viaje a Europa que la modelo realizó, pero se reconciliaron hasta ahora cuando se filtraron esas fotografías. “Al toque que nos empezamos a conocer él se tenía que ir a California, porque trabajaba con el polo y viajaba, y yo estaba con el Bailando. Bueno, vuelve en septiembre, nos conocimos en febrero, y nos ponemos de novios oficiales. Luego yo necesité tomarme un tiempo porque decía: ‘No me sale esto, no puedo estar de novia’. Estaba muy cerrada. No quería que me vuelvan a romper el corazón. Cuando se lo dije me contestó: ‘Si a vos eso te hace feliz, andá”'. Y yo tipo: ‘¿No vas a hacer una escena? ¿No hay toxicidad?’. No lo podía creer. Viajé sola. Me fui tres meses por Europa con mi plata ahorrada, no me importó nada. Me pagué el pasaje. Me llevé mis marcas, mis productos con los que hacía contenido desde allá. Y cuando volví, claro, ahí lo vi a Bauti con distancia y entendí”.

