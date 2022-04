Silvina Escudero y Nico Riera en la mira por su foto íntima

"Es fuerte la pregunta. Sos un chico grande, pese a que pareces un niño, pero quiero saber si la exposición de tu íntima fluidez en el pecho de una de las mujeres más deseadas de la Argentina te hizo sentir mal o un ganador" "Es fuerte la pregunta. Sos un chico grande, pese a que pareces un niño, pero quiero saber si la exposición de tu íntima fluidez en el pecho de una de las mujeres más deseadas de la Argentina te hizo sentir mal o un ganador"

Ante la inminente necesidad de una reacción por parte de Riera que diera pie a renovar la discusión por la que, lamentablemente, la pareja no prosperó:

"Fue una situación muy fea. No se vio bien, sobre todo por la presión de los periodistas de chimentos que quieren la nota y no cuidan la intimidad del artista porque creen que uno tiene que contar y mostrar todo. Y había mucha presión sobre el tema", recordó el ex Casi Ángeles, quien tuvo un fugaz pero muy intenso noviazgo hace algunos años con Silvina Escudero, una de las morochas más hermosas de nuestro país.

La reacción de Nico Riera ante la viralización de la foto de Silvina Escudero- Podemos Hablar 2022

"Siento que es la vida y que todo el mudo lo hace. Veníamos de que el tema sexo sea más o menos tabú, pero no me parece algo negativo. Traté de que sea lo menos doloroso para la otra persona y acompañar"

Con respecto a la postura sobre un tema como lo es la sexualidad, el joven actor se refirió a la doble moral de muchas personas que acusan a los demás porque hubo una fuerte exposición, pero puertas adentro hacen lo mismo. En sus palabras, “Tacho“ dijo: “Poco se habla, mucho se hace. Se critica algo que por ahí uno mismo hace y todavía no se termina de hablar con sinceridad del tema. Con el paso del tiempo, ves el peso de las cosas y no es para nada grave", sacándole el manto de dolor sobre la situación que vivieron hace algunos años atrás.