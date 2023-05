Sigue la feroz pelea entre Alex Caniggia y L-Gante: insultos cruzados

Alex Caniggia reavivó su enfrentamiento con L-Gante al burlarse del look que eligió para los premios Gardel 2023. Además también criticó a Wanda Nara, quien había acompañado al cantante a la ceremonia que se llevó a cabo en el Movistar Arena de Buenos Aires.

Bom-ba-zo El romance menos pensado: vinculan a Benjamín Vicuña con la ex de un presidente

image.png

La pelea entre L-Gante y Alex Caniggia

Al ver el posteo, Elián Ángel Valenzuela le respondió con otro golpe bajo e hijo referencia a la pelea de Alex con el exfutbolista. “Cuando tu papá te acepte, te aceptamos la crítica”, señaló en tono irónico a través de su cuenta oficial de Instagram.

El hermano de Charlotte Caniggia no se quedó callado y le respondió al músico, incluso hizo un comentario desagradable sobre Wanda: “Mi reina madre y mi viejo me criaron en Europa, a vos te dejó tu viejo de chico por tener cara de opa. No sabés ni expresarte, qué mal te hace la falopa si hasta la ves linda a Wanda, pero la vestís de blanco y es un lavarropa”.

image.png

La pelea entre L-Gante y Alex Caniggia

Cabe recordar que en noviembre de 2022 habían tenido otro enfrentamiento en las redes sociales. Todo comenzó con un video que grabó Caniggia mientras viajaba en un taxi y se escuchaba de fondo la canción “I’m too sexy”, del dúo Right Said Fred. En ese momento, Alex escribió: “Qué temón man, esto sí es música”, dijo el ganador de El Hotel de los Famosos, el primer ciclo del reality que se emitió por Telefe. Y siguió: “Qué L-Gante ni L-Gante, qué trap ni trap ¿o no? Aguanten los 80 y los 90″, continuó.“Qué L-Gante, ni nada de esa música de hoy en día pedorra”, disparó sin filtros, de manera provocativa.

En ese momento, la respuesta de Elián no se hizo esperar. “Pero mi cadena es más grande que la tuya lelu lelu. Hijo de Caniggia te faltan 900 gramos para hablar de mí. Mi música podrá ser pedorra pero por lo menos lo que tengo me lo gané yo y a la gente le transmito que ellos también pueden lograrlo. Si no fuera por tu papá vos serías el más barato a la hora de comprar gentileza y mentalidad. Abrazo”.

image.png

La pelea entre L-Gante y Alex Caniggia

La contundente respuesta del cantante despertó la ira del influencer. Sin dudarlo, arremetió por sus redes sociales. “Yo de la high como el caviar y vos tan mortadela... Si te gusta fumar agachate y fumate mi vel... Te veo vestido y me recuerda un dicho de mi abuela... aunque el mono se vista de seda, mono queda... ¡Aprendela!”, concluyó Alex, no sin antes dejar plasmado y arrobado el nombre del cantante para que no queden dudas de a quién estaba dirigido el enigmático posteo.

Después de esto, la respuesta de L-Gante fue sutil, a través de una imagen que subió a su cuenta de Instagram. El cumbiero 420 mostró en sus historias a su pequeña hija Jamaica sujetando una feta de queso y una mesa repleta de fiambre en donde se ven rodajas de mortadela en primer plano. En clara alusión a las irónicas palabras de Alex, el cantante apeló a la burla y agregó una frase más irónica todavía: “High society”.

FUENTE: Infobae