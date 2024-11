"Sí, me quiero casar con vos", la propuesta de matrimonio que recibió una famosa argentina en Uruguay

Con complicidad de Nicolás Occhiato y la producción del evento, ingresó Sebastián Espada, pareja de la humorista, se arrodillo y mirando en dirección a Momi comenzó con la propuesta. Lo inesperado del momento dejó a la bailarina completamente impactada, mirando incrédula a su pareja, quien sostenía el anillo en su mano. Intentando relajarse y aligerar la situación, él bromeó diciendo: “No te entra ni en ped… Me tiembla el dedo”, pensando que la joya no sería del tamaño adecuado. Pero para su fortuna, la alianza encajó perfectamente, y con gran alivio y emoción, Sebastián anunció: “¡Entró!”. Entonces, ella, visiblemente conmovida, exclamó: “¡No puedo creer esto! Sí, me quiero casar con vos”.

image.png

Los compañeros de Giardina del ciclo, como Nico Occhiato y su pareja Flor Jazmín Peña, se sumaron al festejo en el escenario, abrazando a la pareja en un momento de celebración conjunta. Además, la situación no solo emocionó al público presente, que ovacionó a la pareja de pie, sino que también fue compartido en redes sociales, donde causó una ola de reacciones y comentarios cargados de cariño.

Los seguidores del canal rápidamente expresaron su alegría con mensajes como: “Volví a creer en el amor”; “Qué tipazo. Entendió todo lo que es el amor y la familia”; “Te merecés todo, ¡sos lo más!”; y “No puedo creerlo, los amo”. Entre los comentarios destacados, también sobresalió el de Juli Castro, la hija de la Giardina, fruto de su relación con el productor teatral Diego Castro, quien escribió: “No puedo más, ¡exploto de amor!”.

La historia entre Momi y Sebastián comenzó de una manera peculiar. La actriz explicó que se conocieron gracias a su trabajo en el ciclo Luzu, donde él era un oyente habitual. El verano pasado, mientras el programa realizaba una temporada en Pinamar, coincidió que él estaba allí de vacaciones con amigos. “Fue como una novela de Telefe. Estaba sentada desayunando con Valen (Iúdica) durante el primer programa, y veo a alguien que entra con un cajón de manzanas. Le comento: ‘Qué bueno que está ese’”, explicó tiempo después sobre aquel día. En ese momento, la panelista del ciclo recordó que Valen le explicó que el hombre, que trabaja como chef, era empleado de su padre, el conductor Mariano Iúdica, quien tiene un restaurante en la localidad. “Le dije: ‘Averiguame’. Y no me averiguó nada”, contó, en vivo con humor, recordando la situación.

image.png

La situación tomó un giro decisivo cuando, durante una transmisión en vivo, la actriz decidió expresar su interés por el hombre: “Y un día al aire dije ‘este pibe me re gusta, ya fue, lo voy a mandar al frente’. Nunca me imaginé que iba a estar soltero. Y desde ese día no me separé más”, aseguró, recordando el momento en que se animó a hablar de él públicamente. Su compañero Occhiato recordó también el día en que Sebastián, siendo un oyente del programa, se acercó al estudio del ciclo y aprovechó para entrevistarlo en plena emisión.

Poco tiempo después de ese primer acercamiento, los novios se presentaron oficialmente en una entrevista que dieron a LAM (América). Reflejando sus sentimientos con total sinceridad, Giardina afirmó: “Volví a confiar y a apostar en el amor, y acá estamos”. En esa ocasión, también contó que le había presentado a Sebastián a su hija Juli y que recibió una cálida aprobación de ella: “Ella me dijo: ‘De todos los novios que tuviste por lejos es el que mejor me cae y es el que te merece’. Sacando al padre obvio”, recordó, con una sonrisa.

Fuente: Infobae