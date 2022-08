Shakira se muestra devastada tras enterarse que Piqué tiene nueva novia

Piqué hizo grandes intentos para recuperar el amor de la colombiana pero ella no perdonó las sucesivas infidelidades del futbolista y decidió poner punto final a la pareja . El jugador del Barcelona tuvo un breve romance con una camarera y más tarde lo terminó pero no fue suficiente para obtener el perdón de Shakira .

Ahora, con la colombiana instalada en Miami con sus hijos Sasha y Milán, el futbolista decidió dar rienda suelta a la pasión. Así es que comenzó una relación con Clara Chía Marti, una publicista de 23 años que conoció en una de las empresas que posee.

clara chía Marti.webp Clara Chía Marti, la nueva novia de Piqué.

Hace unos días se filtró la primera foto de la pareja a los besos en un evento y esto llegó a los ojos de Shakira. La cantante había evitado hacer declaraciones públicas pero un paparazzi indiscreto la captó junto a sus hijos. La foto de la artista no dejó para nada tranquilos a sus fans que la vieron devastada tras enterarse de la existencia de Clara Chía Marti.

“La vi más triste y desolada que nunca. Aun así quiso regalarme estas imágenes, y quiero darle las gracias porque sé lo mal que la está pasando. Las parejas pueden romper y no pasa absolutamente nada, pero Gerard está actuando mal y está haciendo daño”, aseguró Jordi Martin, el fotoperiodista que la encontró de picnic con Sasha y Milán.

shakira 2.webp

El único pedido que la colombiana le hizo al periodista fue que no le hiciera preguntas porque estaban los niños presentes.

“Solo me pidió no hacerle preguntas delante de los niños y obviamente ni se me pasó por la cabeza hacerlo. No fue nada fácil para mí tomar estas imágenes. Desde aquí, ánimo que saldrás de esta”, cerró el paparazzi.