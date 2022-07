Shakira no quiere ni ver a Piqué y le ofrece millones para llevarse a sus hijos

Gerard Piqué esta decidido, quiere reconquistar a Shakira a como dé lugar. Sin embargo, 12 años de relación donde la infidelidad fue la premisa para el futbolista no son fáciles de dejar atrás.

Según informaron en Chismes No Like, el arquero quiere que la colombiana vuelva a confiar en él y para eso dejó a su novia de 25 años y le dijo que quería recuperar a su familia. Shakira, sin embargo, no quiere saber nada con él y planea irse de España con sus hijos Sasha y Milán.