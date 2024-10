Se terminó la hermandad: Wanda y Zaira Nara enfrentadas por un hombre

Sin embargo, el periodista Gustavo Méndez reveló que la joven tomó una inesperada y definitiva decisión impulsada, en teoría, por su deseo de ascenso social: “Wanda se queda con Mauro Icardi (lo prefiere a él, aunque no lo ame) y no a L-Gante para mantener su status de vida. Porque ella supone y le da miedo que si sale con L-Gante, por ejemplo, no podría anotar a sus hijos en los mejores colegios TOP de Buenos Aires”.